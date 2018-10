Fichtenau weiterhin ohne Glascontainer

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Mal stört die Anwohner der Lärm zerbrechender Gläser, mal hat das Land Berlin etwas dagegen. Bis jetzt ist die Standortfrage für einen Glascontainer in Fichtenau ungeklärt. Prüfungen ergaben, dass weder an der Brandenburgischen Straße noch auf der Asphaltfläche nach Fichtenau, Ecke Am Erlengrund, ein Standort realisierbar ist.

Schon seit Jahren beschäftigt sich die Gemeinde Schöneiche mit einem geeigneten Standort zur Errichtung eines neuen Glascontainers in Fichtenau. Nachdem die Gemeindevertretung 2016 dem Beschluss einer Standortprüfung zugestimmt hatte, wurde die Brandenburgische Straße, vor der Hausnummer 16, ins Auge gefasst. Der Platz bot zum Beispiel einen festen Untergrund.

Um den Standort zu testen, wurden die Glas- und Textilcontainer aus der Poststraße an diese Stelle umgesetzt. Nach wenigen Tagen kam es zu mehreren Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigung und Verschmutzung durch der Nutzung der Glascontainer. Aus diesem Grund entschied sich die Gemeinde, die Container wieder wegzunehmen.

Ein weiterer geeigneter Standort lag an der Landesgrenze zu Berlin. Auf der Asphaltfläche an der Straße nach Fichtenau, Ecke Am Erlengrund, stand genug Platz zur Verfügung. Eine Prüfung ergab: Weder der Verkehr wäre gestört worden noch hätten haltende Autos mit Glasmüll den Verkehrsfluss beeinträchtigt. Da sich der Standort auf dem Hoheitsgebiet des Landes Berlin befand, wurde die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr im November mit Schreiben benachrichtigt. Diese leitete das Schreiben zur Prüfung an das Bezirksamt Treptow-Köpenick weiter. Ende Juli ist die Bitte um Überprüfung und Zustimmung für den Glascontainerstandort abgelehnt worden, wie Bürgermeister Ralf Steinbrück in der Sondersitzung der Gemeindevertreter mitteilte. Bei zwei Enthaltungen stimmten sonst alle Vertreter für die Aufhebung der Standortprüfung von 2016.

Wo geben die Fichtenauer ihren Glasmüll nun ab? „Wahrscheinlich in der Poststraße, Ecke Fließstraße, oder bei Edeka“, sagt Hauptamtsleiterin Maika Eberlein. Keiner wolle einen Glascontainer vor der Haustür, dazu kämen die wenigen bis nicht-benutzbaren Plätze in Fichtenau, erklärt sie das Dilemma.

Anwohner Wilfried Wrase entsorgt seine leeren Gläser entweder auf dem Weg zu Aldi, Ecke Stockholmer Straße/Rüdersdorfer Straße, oder bei Edeka. „Ich betrachte Fichtenau in der gesamten Infrastruktur als unterversorgt“, beurteilt er die Lage.

„Wir machen uns weiter Gedanken“, sagt Maika Eberlein. Doch zurzeit lasse die Gemeinde das Glascontainer-Problem erstmal ruhen.(jhh)