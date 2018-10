Deutsch-polnischer Verflechungsraum: „Neues Bild einer Region“

Dietrich Schröder

Ortsmarke (MOZ) Sind Deutsche und Polen in der Lage, die Infrastrukturplanung und andere Entwicklungsfragen gemeinsam grenzüberschreitend anzugehen? Für solche Konzepte werden jetzt auch konkrete Umsetzungsideen gesucht.

„Im Jahr 2030 ist der deutsch-polnische Verflechtungsraum ein wichtiger Motor im Herzen Europas, der auch auf andere Regionen ausstrahlt. (...) Es ist möglich, alle größeren und mittleren Zentren grenzüberschreitend komfortabel mit der Bahn zu erreichen. (...) Polen und Deutschland haben das gleich hohe Niveau der Energiesicherheit erreicht. (...) Die grenzüberschreitende Metropolregion Stettin hat sich fest etabliert. Sie ist mit dem Ostseeraum eng verbunden und europaweit bekannt.“

Solche und noch viele weitere visionär anmutende Sätze finden sich nicht in einem Märchenbuch, sondern in dem „Gemeinsamen Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum – Vision 2030“. Schon vor knapp zwei Jahren – Anfang Dezember 2016 – war eine 24-seitige Broschüre mit diesem Titel von der „Deutsch-polnischen Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit“ vorgelegt worden. Ein Gremium, dem Regionalpolitiker und Verwaltungsbeamte aus den vier grenznahen Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sowie aus den vier polnischen Wojewodschaften Stettin, Posen, Breslau sowie Lebuser Land angehören.

Freilich hat das mit zahlreichen Karten gespickte Konzept, das man auch im Internet einsehen kann (unter: www.kooperation-ohne-grenze.de) bisher die längste Zeit in den Schubladen der Fachleute geschlummert, die an seiner Erarbeitung beteiligt waren. „Sein Reiz besteht darin, dass ein völlig neues Bild einer Region geschaffen wurde. Mit Berlin am westlichen Rand, Posen im Osten. Dresden und Breslau im Süden und Stettin im Norden.“

Das sagte Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Donnerstag auf einer Konferenz, zu der das Bundesinnenministerium, das Warschauer Infrastrukturministerium und die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg in den Amtssitz von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach Berlin geladen hatte. Letzterer ließ sich zwar von seinem Staatssekretär Markus Kerber vertreten. Doch dieser verwies darauf, dass das Innenministerium auch Heimatministerium heißt und für die Regionalplanung zuständig ist.

So wie alle anderen Redner aus den besagten Bundesländern und Wojewodschaften musste auch Kathrin Schneider einräumen, dass viele Zustände im Alltag noch weit von der Vision entfernt sind. Gerade mal hätten sich Berlin und Brandenburg auf die Entwicklung eines gemeinsamen Konzepts für den Nahverkehr bis 2030 geeinigt. Und mit dem Bundesverkehrsministerium sei man auch erst im Frühjahr übereingekommen, dass die Bahnstrecke Berlin-Stettin im Abschnitt von Angermünde bis zur Grenze zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert wird. Bis zur Planung und dem Abschluss der Bauarbeiten dürfte das besagte Jahr 2030 schon fast erreicht sein.

Noch gar keine Lösung gibt es für die Bahnstrecke von Berlin nach Breslau. Schneider sagte zwar, dass man gemeinsam mit der Deutschen Bahn über einen Zug spreche, der künftig von Stettin über Berlin nach Breslau fahren soll. Bisher fehlen dafür neben der elektrifizierten Strecke aber auch nach Lokomotiven, die mit den unterschiedlichen Gleichstrom- und Wechselstromsystemen für Polen und Deutschland ausgestattet sind.

Trotz allem waren auch optimistische Töne zu hören. So wurde deutlich, dass man in Polen genau wie hierzulande mit dem Problem zu tun hat, dass in den großen Städten immer mehr Menschen leben, während andere Regionen förmlich aussterben. Hier durch grenzüberschreitende Planungen eine ausgleichende Balance zu fördern, könnte ein Ziel sein, meinte etwa die Berliner Senatsbaudirektorin Regula Lüscher.

„Wenn man sich vor Augen führt, wie sich unsere Stadt Stettin und die gesamte Region Westpommern seit dem EU-Beitritt Polens vor 14 Jahren entwickelt hat, kann man sich auch vorstellen, welche Veränderungen bis 2030 möglich sind“, erklärte der für Investitionen zuständige Abteilungsleiter Krzysztof Zarna aus der Regionalverwaltung.

Die Konferenz war gleichzeitig auch die Eröffnungsveranstaltung für einen von den Ministerien in Berlin und Warschau ausgeschriebenen Wettbewerb, bei dem Kommunen, Vereine, Wirtschaftskammern und Hochschulen aufgerufen sind, bis Anfang Dezember konkrete Ideen und Projekte zur Umsetzung des Konzepts einzureichen. Die besten Vorhaben sollen nicht nur prämiert werden, sondern auch Unterstützung für die Verwirklichung erhalten.

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) machte allen Interessierten Mut: „Es geht um die Entwicklung einer prosperierenden deutsch-polnischen Heimatregion im Zentrum Europas“, sagte er. (Mit Adleraugen)