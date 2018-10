Besucherrekord auf Regionalmarkt

Michael Dietrich

Angermünde (MOZ) Der zweite Regionalmarkt in der Blumberger Mühle zog 4000 Besucher an. Anbieter und Produzenten der Region präsentierten und verkauften ihre Produkte und erlebten die Krönung des neuen Kürbiskönigs der Uckermark.

Der Parkplatz an der Zufahrtsstraße zum Nabu-Naturerlebniszentrum quoll am Tag der Einheit ab Mittag über. Der Strom von Besuchern, der sich die Pflasterstraße hoch bis zum Infozentrum hinzog, riss nicht ab. Mit der wärmenden Herbstsonne zog es Mann und Maus am Feiertag auf den 7. Regionalmarkt der Uckermark, den die Lokale Aktionsgruppe Uckermark im zweiten Jahr in Zusammenarbeit mit der Stadt Angermünde und dem Biosphärenreservat in der Blumberger Mühle veranstaltete. Offenbar hatte sich der Erfolg der Premiere 2017 herumgesprochen.

50 Anbieter warteten auf dem Gelände auf Interessenten und vor allem Käufer. Unter ihnen auch einige Betriebe, die über die LAG gefördert wurden. „Die Idee des Regionalmarktes war ja, den guten Initiativen und Projekten, die wir gefördert haben, auch einen Marktplatz zu bieten“, erläutert Iwona Podrygala, die am Stand der LAG informierte. Dazu gehörten Betriebe wie die Wildwirtschaft Buchenhain, UMBio aus Grünheide oder der Gutshof Kraatz. Bei Besuchern begehrt waren auch Produkte polnischer Anbieter, die Wildsamen-Insel aus Ringenwalde mit regionalem Saatgut, Räucherfisch von Klaus-Peter Gensch, Eis der MoccaMilchEisbar aus Boitzenburg sowie des Naturkostladens Globus aus Eberswalde.

Erzeuger wie Biobauer Magnus Knigge, Demeter-Direktvermarkterin Nicola Dobler aus Thomsdorf, Gartenbauer Jens Hauke aus Kröchlendorf berieten interessierte Besucher auch über Sorten und Anbaumethoden. Eva Kath von „Gans im Glück“ aus Polßen nahm schon Bestellungen für Weihnachtsgänse entgegen.

Das Nabu-Zentrum und Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer als Moderator sorgten mit einem Bühnenprogramm für Unterhaltung der Gäste. Als neuer Kürbiskönig der Uckermark erhielt ein alter Bekannter zum zigsten Mal die Siegertrophäe, eine goldene Gießkanne: Rentner Manfred Zobel, passionierter Imker und Gärtner aus Angermünde, konnte mit einem 260 Kilogramm schweren Exemplar den Wettbewerb um den größten Kürbis für sich entscheiden. Hannelore Müller aus Casekow erhielt eine der Auszeichnungen „schönster Kürbis“ für Kreationen mit Zierkürbissen.

Aija Torkler, Leiterin des Zentrums Blumberger Mühle war am Abend hocherfreut über das Ergebnis. Sie erkundigte sich persönlich an den Ständen, ob die Händler und Erzeuger zufrieden waren. „Der Regionalmarkt war ein voller Erfolg“ zog sie als Resümee. Dass zwischendurch der Strom ausfiel, störte kaum. Neben Obst und Gemüse wurde auch Tischlereihandwerk und Kunsthandwerk präsentiert. Kaffee-Rikscha, Apfel-Mosterei und Obstbrennerei konnten sich über großes Interesse freuen.

„Solche Märkte müsste es viel öfter geben“, fand Kerstin Regglin aus Pankow, „die Uckermark hat so tolle Angebote, die verkaufen sich oft unter Wert.“ Sie hatte zwei Tüten voller Äpfel alter Sorten eingekauft und fuhr beglückt zurück.