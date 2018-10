Löscheinsatz nach der Großübung

Feuerwehr-Parade: Dicht an dicht stehen die Einsatzfahrzeuge während der Übung am Waldrand. © Foto: Amt Schlaubetal/Stefanie Schwaeger

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Mit einer Großübung haben die Feuerwehrleute aus dem Amt Schlaubetal das Bekämpfen eines Waldbrandes trainiert. Schwerpunkt war die Herstellung einer 1000 Meter langen Löschwasserleitung. Nach dem Abschluss der Übung kam dann plötzlich eine echte Alarmierung.

So hatten sich die Feuerwehrleute ihre Großübung eigentlich nicht vorgestellt: Kaum hatten sie nach dem Training alle Schläuche, Spritzen und Pumpen gesäubert und verstaut, ertönten laut die Sirenen. Hinter der Jahnstraße in Müllrose stand eine Wiese in Flammen. Das Feuer hatte sich auf gut 800 Quadratmeter Fläche ausgebreitet. Also hieß es: rauf auf die Fahrzeuge und ab zum Löscheinsatz. „Dank der Übung waren alle vier Tanklöschfahrzeuge – aus Müllrose, Bremsdorf, Rießen und Ragow – ohnehin in Müllrose und nach wenigen Minuten am Brandort“, sagt Amtsbrandmeister Christian Weiß. Mit diesen TLF wurden die Ortswehren aus Müllrose, Mixdorf und Merz, die ebenfalls alle in Müllrose waren, zum Löschen geschickt. „So konnten wir das Feuer schnell löschen.“ Um 14.28 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, um 16 Uhr rückte das letzte Fahrzeug ein.

14.28 Uhr – zu dieser Zeit waren die 83 Feuerwehrleute aller zwölf Schlaubetaler Ortswehren, die an der Großübung teilnahmen, bereits seit siebeneinhalb Stunden im Einsatz. Um 7 Uhr waren sie alarmiert worden. Überraschend kam für sie der Alarm nicht: „So etwas könnte man heute mit den Freiwilligen Feuerwehren nicht mehr machen“, betont Christian Weiß, „die meisten Leute haben Familie, sind am Wochenende oft im Einsatz oder auf Lehrgängen. Da müssen wir ihnen einfach die Möglichkeit geben, sich auf solche langen Übungen vorzubereiten, sich mit der Familie abzusprechen.“ Mit einer unangekündigten Übung über mehrere Stunden „würden wir unsere Leute nur verprellen“.

Nach einem gemeinsamen Frühstück und der Lagebesprechung ging es dann zum Trainingseinsatz. Die Ausgangslage: Am Rande der Straße zwischen Müllrose und Biegenbrück steht der Eichenwald in Flammen. Löschwasserhydranten gibt es im Wald natürlich nicht, so dass der Schwerpunkt der Übung lautete: eine sogenannte Wassergasse muss hergestellt werden, eine 1000 Meter lange Schlauchleitung vom Oder-Spree-Kanal bis zum brennenden Wald. Und diese Leitung muss so viel Wasser mit ausreichendem Druck transportieren, dass damit acht große Strahlrohre gleichzeitig gespeist werden können.

Technisch ist die Müllroser Amtsfeuerwehr auf diese Herausforderung bestens vorbereitet. 2017 hat sie nämlich einen Gerätewagen Logistik, einen GW-L neu in Dienst gestellt. Zu dessen Ausrüstung gehören 2000 Meter Schläuche – eine Hälfte in Rot, eine in Gelb. Und mit Hilfe dieser Schläuche kann eine 1000 Meter lange Schlauchleitung hergestellt werden. Warum nicht 2000 Meter? „Die Schlauchleitung muss immer doppelt gelegt werden“, erklärt der Amtsbrandmeister. „Falls eine der Leitungen platzt, kann sofort auf die andere umgeschaltet werden.“ Damit ergeben dann auch die unterschiedlichen Farben einen Sinn.

Nach nicht mal einer Stunde war die Wassergasse inklusive Pumpen und Strahlrohren einsatzbereit. Bis dahin pendelten TLF zwischen Kanal und Wald, brachten Wasser zum Löschen. Doch 1600 Liter Wasser pro Minute, wie es letztlich durch die Schlauchleitung schoss – das würde man mit TLF nicht schaffen.Christian Weiß ist zufrieden: „Es hat alles sehr gut funktioniert.“ Geärgert hat er sich allerdings über mehrere Autofahrer, die sehr ungehalten reagierten, als sie auf der Straße mal für ein paar Minuten warten mussten, und den Feuerwehrleuten an den Kopf warfen: „Ihr könnt sowas auch woanders üben.“