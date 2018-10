Einzige Jagdschule macht dicht

In 29 Jahren baute er ein wahres Raritätenkabinett auf: Heinz Franke sammelte ausgestopfte Tiere und goss Spuren von Wildtieren in Gips. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Neuhaus (MOZ) Nach 29 Jahren schließt die letzte Jagdschule der Uckermark. Heinz Franke hat sie 1989 gegründet. Er ist jetzt 81 Jahre alt und mag nicht mehr. In einer Baracke in Neuhaus bildete er rund 1000 Jäger aus.

Beim Betreten der langgestreckten und fast von Ranken zugewachsenen Baracke in Neuhaus stockt jedem Besucher der Atem. An den Wänden hängen Trophäen. Auf den Tischen liegen Schädel, Knochen, Pflanzenteile. Jede freie Stelle ist mit Tafeln, Bildern, Plakaten bestückt. In Vitrinen reihen sich Fußabdrücke von Wildtieren, Baumrinde, Blätter, Tannenzapfen. Es ist, als ob sich der ganze Wald hier zu einer Vorlesung versammelt.

Im schummrigen Lampenlicht werkelt Heinz Franke. In 29 Jahren hat er Raritäten und Kuriositäten, Anschauungsmittel und Ausbildungsmaterial zusammengetragen. Viele Präparate und Objekte stammen von ihm selbst. Franke findet zielsicher die Wildspuren, gießt sie mit Gips aus und fragt später seine Schüler, worum es sich handelt. Er will den Unterschied wissen zwischen Hafer und Roggen, zwischen Eichen- und Buchenlaub. Er betreibt Naturkunde für Erwachsene, obwohl die eigentlich ihren Jagdschein machen wollen. Doch der Diplomforstingenieur und Fachingenieur für Jagdwirtschaft aus dem Harz verlangt von denen, die künftig Wild erlegen wollen, auch präzise Kenntnisse von der Tier- und Pflanzenwelt, von den Zusammenhängen der Natur, eben von allem, was sich draußen ereignet.

Doch Schüler kommen nicht mehr. Heinz Franke hängt nach 29 Jahren den Hut an den Nagel und räumt sein Kabinett aus. Die Gesundheit spielt nicht mehr so recht mit. „Und muss ich mir das mit 81 noch antun?“ Verschmitzt zeigt er mit dem Finger auf einen stattlichen Schaufler an der Wand. „Das ist der letzte von Markus Wolf.“ Der Generaloberst der DDR-Staatssicherheit und Chef der Hauptverwaltung Aufklärung hat häufiger in der Uckermark gejagt. Als Gast von Minister Erich Mielke. Franke zog mit ihm auf die Kanzel, lernte ihn näher kennen, sprach mit ihm über Gott und die Welt. Als Fachdirektor im Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb der Stasi in Neuhaus pflegte er direkten Kontakt zu Erich Mielke, der das Schloss Wolletz für sich beanspruchte. Im November 1989 zitierte der Heinz Franke nach Berlin, erklärte ihm „wir ziehen uns zurück“ und sagte „macht was Vernünftiges daraus“. Gemeint war das nach außen abgeschottete Staatsjagdgebiet. Doch die schnell gegründete Jagdgesellschaft mit 25 000 Hektar Fläche rund um Wolletz und Neuhaus fand bald ein Ende. Während sich früher niemand darum scherte, wem der Wald gehörte, erhielten jetzt die Eigentümer ihre Rechte zurück.

Franke stand auf der Straße. Wer in Neuhaus mitgemischt hatte, fand so schnell keinen neuen Job. Die Forstverwaltung, aus der er einst wegdelegiert wurde, nahm die „staatstreuen“ Ex-Kollegen ohnehin nicht mehr. Doch schon in Wendetagen standen viele Leute vor ihm, die einen Jagdschein machen wollten: Holzhauer, Kraftfahrer, Menschen aus der Umgebung, die ihre Leidenschaft für die Jagd entdeckten. „Männer, passt mal auf, wir machen das richtig“, sagte Heinz Franke zu ihnen und gründete spontan eine Jagdschule. Die Sache sprach sich schnell herum. Aus den ersten zwölf Schülern wurden immer mehr. Erst trafen sie sich alle 14 Tage im Speiseraum des in Auflösung befindlichen DDR-Betriebs. Dann eroberte sich Franke die kaum genutzte Baracke auf dem Hof. Mit der Kreisjagdbehörde stimmte er die Fächer ab, schrieb Verlage an, erbettelte sich Schulungsmaterial für die ersten Lehrgänge. Irgendwann konnte er die Sache nicht mehr umsonst und allein machen, baute systematisch ein Lehrerteam auf.

Jetzt geht er durch die Räume voller Erinnerungen, erzählt von Anekdoten, von Jagdschülern aus Bayern, zeigt seine einzigartige naturkundliche Sammlung ausgestopfter Tiere. Fast 1000 Menschen hat er zum Jagdschein verholfen, darunter etwa 100 Frauen. Alle Schüler mussten acht Monate lang jeden Donnerstagabend antreten „bis die Augen zufielen“ und büffeln: Waffenkunde, Waldbau, Jagdbetrieb, Naturschutz, Wildbiologie, Recht, Wildkrankheiten. Am Wochenende folgte die Schießausbildung in Angermünde. Franke baute einen Fallengarten, organisierte Hundeausbildung.

Was machen die Jagdanwärter künftig? Achselzucken. Neuhaus war die einzige Jagdschule der Uckermark. Übernehmen wollte sie niemand. Wegen des Aufwands. Doch gerade wegen ihrer Ausführlichkeit von mindestens 150 Stunden Unterricht pro Person wurde sie geschätzt. „Andere machen Schnellbesohlung in acht Tagen“, grummelt er. „Keine Ahnung, wie das geht.“

Ein wenig Wehmut begleitet den Abschied des Jagdlehrers. Was aus all den Schädeln und Backenzähnen, dem ausgestopften Wolf und Markus Wolfs Schaufler wird, weiß er noch nicht. Im nächsten Mai will er seine Lehrer zusammennehmen und auf 30 Jahre anstoßen.