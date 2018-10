Silbernes Pferd als neues Top-Rennen

Jens Sorge

Hoppegarten Vier Tage nach dem emotionalen und sportlichen Glanztag am 3. Oktober auf der 150-jährigen Parkbahn steht nun das Saisonfinale an. Und wenn am Sonntag (ab 13.30 Uhr) als Höhepunkt von sieben Rennen der Titel „Silbernes Pferd“ im Programm erscheint, gehen die Gedanken exakt 186 Jahre zurück. Denn das neue Highlight ist das älteste sportlich namhafte Berliner Galopprennen.

Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh hat den einstigen Niederrhein-Pokal als neue Steherprüfung von Krefeld nach Hoppegarten geholt. In guter Rennsport-Tradition bekam es einen geschichtsträchtigen Titel: Silbernes Pferd. Damit verfügt Hoppegarten jetzt über fünf Rennen der Europa-Gruppe.

Das Silberne Pferd wurde vom preußischen Kronprinz Friedrich Wilhelm ins Leben gerufen und am 19. Juni 1832 auf der Rennbahn in Tempelhof erstmals ausgetragen. Zu Beginn ging es über 3750 Meter. Jetzt hat man sich in Anlehnung an die Marathon-Strecke auf 3000 m festgelegt. Also kommen die Pferde zur Freude des Publikums zweimal an den Tribünen vorbei.

In den ersten Jahren gab es kein Preisgeld, sondern nur den Ehrenpreis, der auch noch als Wanderehrenpreis konzipiert war und folgerichtig zurückgegeben werden musste. Trotzdem erfreute sich das Silberne Pferd ungeheurer Beliebtheit. So wurden im Jahre 1844, als das Rennen erstmals als Ausgleich ausgeschrieben wurde, kaum vorstellbare 374 Nennungen abgegeben. Ein Rekord, den auch in späterer Zeit kein Rennen wieder erreichte. Die Gewichte begannen damals bei 87 Pfund und endeten bei 150 Pfund.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Rennen über 2400 Meter in Hoppegarten gelaufen. Zwischen 1918 und 1923 (Neubau der Tribünen) dann auf der neuen Bahn in Grunewald, die später dem Olympiastadion weichen musste. In der wechselvollen Geschichte erfreute sich das Silberne Pferd in den 1930er-Jahren, in der Dotierung angehoben, als Handicap besonders bei mittleren und kleineren Rennställen großer Beliebtheit. So liefen 1942, als Chef d‘Oeuvre unter Erich Boehlke gewann, stolze 21 Pferde um ein Preisgeld von 50 000 Reichsmark. Zum letzten Male stand das Rennen 1944 im Programm, erneut mit Chef d‘Oeuvre als Sieger, diesmal jedoch unter Werner Krbalek.

Schon immer war das Silberne Pferd eine Steherprüfung ersten Ranges. Daran wird am Sonntag angeknüpft, wenn die Bewerber aus drei Ländern die Startboxen verlassen und unter dem Jubel der Zuschauer sich auf den langen Weg begeben.(sor)