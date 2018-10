Knabenchor besucht die Partnerstadt Heilbronn

Frank Groneberg

Frankfurt/Heilbronn (MOZ) Frankfurts westdeutsche Partnerstadt Heilbronn ist an diesem Wochenende Ziel einer Konzertreise des Knabenchors der Singakademie. Die Stadtverwaltung der baden-württembergischen Partnerstadt hat den Chor für drei Tage an den Neckar eingeladen. Am Sonnabend findet dort wieder die „Lange Nacht der Kultur“ statt. Der Frankfurter Knabenchor wird im Rahmen dieses großen Kulturfestivals zwei abendliche Konzerte geben: das erste um 20 Uhr in der Nikolaikirche, das zweite um 21.30 Uhr in der Hauptkirche der Stadt, in der Kirche St. Kilian.

Der Frankfurter Knabenchor bekommt während seines Aufenthalts auch einen kleinen Vorgeschmack auf die Bundesgartenschau, die im nächsten Jahr in der Partnerstadt stattfinden wird. Denn die Sänger werden in der neu gebauten Jugendherberge auf dem Gelände der Bundesgartenschau, die erst am Montag dieser Woche eröffnet worden ist, wohnen. Sämtliche Kosten des Aufenthalts übernimmt die Stadt Heilbronn. Das Kulturbüro der Stadt Frankfurt trägt den Großteil der Reisekosten.

Die Konzertreise, die heute früh beginnt, ist für den Knabenchor eine besondere, findet sie doch 30 Jahre nach dem Abschluss der Städtepartnerschaft im September 1988 statt. „Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut und wollen mit unseren beiden Konzerten dazu beitragen, die Partnerschaft weiter mit Leben zu erfüllen“, sagt Chorleiter Jürgen Hintze. Für ihn und einige seiner ältesten Sänger wird es ein Wiedersehen geben mit der Käthchenstadt: Im Juli 1991, nicht mal ein Jahr nach der deutsch-deutschen Vereinigung, war der Knabenchor schon einmal zu Gast in Heilbronn.

Nach dieser Konzertreise konzentriert sich der Knabenchor der Singakademie dann voll und ganz auf die Vorweihnachtszeit. Ein Höhepunkt wird wieder der Vorweihnachtliche Abend sein, zu dem der Chor sich jedes Jahr einen Prominenten in die St. Gertraudkirche einlädt. Diese besondere Veranstaltung des Knabenchores findet in diesem Jahr schon zum 20. Mal statt.

Prominenter Gast ist diesmal der Schauspieler Boris Aljinovic. Er wird am Freitag, dem 7. Dezember, ab 19 Uhr in der St. Gertraudkirche heitere und besinnliche Geschichten und Texte lesen. Der Knabenchor umrahmt diese mit seinen Liedern.

Boris Aljinovic ist den Fernsehzuschauern vor allem durch seine Rolle als Hauptkommissar Felix Stark in den RBB-Krimis der Reihe „Tatort“ bekannt. Der 51-jährige spielt aber nicht nur Theater und in Filmen mit, er hat auch zahlreiche Hörbücher gesprochen und war und ist Darsteller in etlichen Hörspielen. Erst kürzlich abgedreht hat er den neuen Familienfilm rund um Polizeihauptmeister Krause mit dem Titel „Krauses Hoffnung“.

Konzertkarten kosten 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Vorverkauf ab sofort exklusiv beim MOZ-Ticketservice, Paul-Feldner-Straße 13, Tel. 0335 66599558