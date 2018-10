Alte Dorfschule in Not

Backstein-Klassik: Die Alte Dorfschule in Goschen sieht selbst nach dem Brand noch stabil aus. © Foto: Jörg Kühl

Jede Familie ist reihum mal dran: Marie Gorran, Vera Schulze, Edith Görsdorf, Gisela Kranich und Marita Büttner (v. l.) beteiligen sich in der Küche der Familie Schulze in Goschen an der Sitzgymnastik mit der Lieberoser Physiotherapeutin Heidemarie Graß. Die Gymnastik wurde bis zum Brand des Dorfgemeinschaftshauses in der kommunalen Immobile durchgeführt. © Foto: Jörg Kühl

Jörg Kühl

Goschen In Goschen ist mit der Alten Dorfschule eines der markantesten und geschichtsträchtigsten Gebäude des Dorfes dem Abriss geweiht. Das Gebäude hatte vor zwei Jahren gebrannt, jetzt soll das Haus im Zuge einer Ausgleichsmaßnahme kostenneutral beseitigt werden.

Der Abriss ist seit der jüngsten Lieberoser Stadtverordnetenversammlung im Grundsatz beschlossene Sache: Fünf stimmten dafür, zwei dagegen, drei enthielten sich. Ortsvorsteherin Petra Skodda hatte für den Beschluss „rein aus Vernunftsgründen“ plädiert. Denn weder der 48 Einwohner zählende Lieberoser Ortsteil noch die Stadt Lieberose als Mutterkommune hat genügend Geld übrig, die Immobilie zu sanieren. So gammelt sie, nur mit einem Foliendach notdürftig gegen Regen geschützt, vor sich hin. Die Gemeinde würde die Brandruine gerne los werden, aber einen Kaufinteressenten gibt es bisher nicht, wohl aber Pläne, künftig einen Container als Versammlungsraum zu nutzen. Die Brandruine mitten auf dem Dorfanger wird also zunehmend als Belastung empfunden, zumindest sehen das die fünf Abgeordneten, die dem Abriss zugestimmt haben, so. Als einziger Abgeordneter hatte Peter Kossatz klar Bedenken geäußert: „Das ist ein ortsbildprägender, charakteristischer Bau!“

Was die Mehrzahl der Abgeordneten überzeugte: Die Stadt Lieberose verfügt aktuell über das Privileg, Maßnahmen zu benennen, die im Rahmen der Windparkausweitung in Trebitz als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ausgeführt werden können. So könnte die Immobilie ohne weitere Kosten für die Stadt Lieberose beseitigt werden. Der Grundriss des Hauses müsste allerdings entsiegelt werden und dauerhaft unbebaut bleiben.

Das Lösungspaket: Abriss der Alten Dorfschule und Aufstellung eines Versammlungscontainers erscheint angesichts der klammen Haushaltslage der Stadt Lieberose als attraktiv: Seit dem Brand des Gebäudes, das zuletzt als Dorfgemeinschaftshaus und Wohnhaus genutzt wurde, hat Goschen nämlich keinen Versammlungsraum mehr. Der wird allerdings dringend benötigt, unter anderem für die Sportgruppe, die sich einmal in der Woche unter Leitung der Lieberoser Physiotherapeutin Heidemarie Graß trifft. Seit dem Brand findet die Sitzgymnastik reihum im privaten Rahmen statt, zuletzt in der Küche der Familie Schulze.

Das Backsteinobjekt wurde von 1914 bis 1947 als Schulhaus genutzt. In den Anfangsjahren wohnte der Dorfschullehrer mit im Haus. Er hatte Nebengelasse zur Verfügung, um sein Gehalt durch landwirtschaftlichen Nebenerwerb aufzubessern. Der erste Lehrer war „Herr Krauß“, der Vorname ist im Dorf nicht mehr geläufig. Der Pauker musste allerdings seinen Platz räumen, weil er zum Missfallen der herrschenden politischen Kräfte wegen seines kirchlichen Orgelspiels nicht mehr auf die Kinder losgelassen werden sollte, erinnert sich Vera Schulze, die nach Kriegsende als 14-Jährige nach Goschen kam. „Als Ersatz kam Renate Lefardt als Junglehrerin ins Dorf“, erinnert sich Edith Görsdorf, die die Dorfschule besuchte.

Nach der Nutzung als Dorfschule war das Haus dann bis 1967 Kindergarten. Brunhilde Henn und Dora Gorran sind als Erzieherinnen im Dorf noch gut bekannt. Volker Schulze gehörte zum letzten Jahrgang des Kindergartens. „Wir hatten immer schöne Feste auf dem Schulberg“, erinnert sich der Goschener. Nachdem der Kindergarten geschlossen hatte, zog der Konsum ein. Ihn leiteten Hildegard Tietz und zuletzt Gisela Kranich.

Mit dem drohenden Abriss sind zumindest die Gymnastikdamen unisono unzufrieden. „Da wird gar niemand gefragt!“, zeigt sich etwa Gisela Kranich erbost. „Schön wärs, wenn man das Haus erhalten könnte, aber wir haben im Dorf leider keine so finanzstarken Leute“, meint Edith Görsdorf. „Man müsste für die Sanierung Fördermittel suchen“, schlägt Marita Büttner vor.