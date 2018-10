Der krönende Abschluss

MOZ

Neuzelle (Patrizia Czajor) Neuzelle. Seit Mai feiert das Kloster Neuzelle mit zahlreichen Konzerten und Ausstellungen sein 750. Gründungsjubiläum. Für die Stiftung Stift Neuzelle war das eine Gelegenheit, den Ort und seine Geschichte auch überregional ins Bewusstsein zu rücken.

Normalerweise verschmelzen die Neuzeller Chöre nur am Ende des Jahres zum „Nova cella cantat“. Dann laden der katholische sowie der evangelische Kirchenchor und der Chor Maienlust traditionell zum gemeinsamen Weihnachtskonzert ein. Doch nun bringt die bevorstehende Festwoche zum 750. Gründungsjubiläum in Neuzelle nicht nur die drei Chöre außerplanmäßig zusammen. Für das Konzert in der Stiftskirche St. Marien werden die drei Chöre noch von den Sängern des Campuschors der Rahnschulen unterstützt.

Von Aufregung ist bei Karl-Heinz Paula, der mit den Neuzeller Chören nun regelmäßig in der Aula des Rahngymnasiums probt, hingegen noch nichts zu spüren. „Durchgekommen sind wir ja schon einmal – aber bei einigen Stellen gibt es noch Schwierigkeiten“, resümiert der Dirigent nach dem ersten Singen der Missa in D Dur von Antonio Vivaldi. Dann stimmt er die Sänger aus Alt und Sopran behutsam auf ein gemeinsames Tempo ein und greift ein, wenn er mit einem Ton oder der Lautstärke nicht ganz zufrieden ist. „Hier fangt ihr verhältnismäßig leise an und steigert euch dann langsam“, merkt er zum Beispiel zwischen den Gloria-Gesängen an.

In der Pause erzählt der 78-Jährige, dass es nicht das erste Mal ist, dass zum Klosterjubiläum die Messe von Vivaldi gesungen wird. Vor ziemlich genau 25 Jahren, nämlich zum 725. Jubiläum, sei sie auch schon aufgeführt worden. „Auch aus diesem Grund haben wir uns für dieses Werk entschieden“, begründet Karl-Heinz Paula. Mit seinem Rhythmus und seinen Tonhöhen sei das Chorwerk, meint er, sehr anspruchsvoll. Ertönen soll das Gloria von „Nova cella cantat“ dann am 13. Oktober und bildet damit nicht nur den Abschluss der Festwoche, die heute beginnt, sondern auch der Feierlichkeiten zum Gründungsjubiläum.

Seit Mai schon begeht das Kloster in Neuzelle mit über 100 Veranstaltungen sein 750-jähriges Bestehen. Schon jetzt haben die Konzerte und Ausstellungen laut Walter Ederer mehr Publikum angezogen als der Direktor für Marketing und Kultur bei der Stiftung Stift Neuzelle ursprünglich erwartet hat. Besonders begehrt seien etwa die Aufführung des Babelsberger Filmorchesters, die Gesprächsreihe mit Gregor Gysi und die Open-Air-Konzerte auf dem Stiftplatz gewesen.

Persönlich gefreut hat den Direktor, dass auch die Aufführungen der diesjährigen Oper Oder-Spree mit der Produktion „Jedermann“ gut besucht waren. „Es ist schön, dass so etwas in der Region ankommt“, freut er sich. Dabei sei das zeitgenössische Musiktheater mit seiner modernen Ausrichtung für die Stiftung auch ein Wagnis gewesen. „Hier haben wir auch Maßstäbe gesetzt“, betont er.

Mit dem Gründungsjubiläum habe die Stiftung zudem das Ziel verfolgt, das Kloster und seine Ordensgeschichte auch überregional stärker ins Bewusstsein zu rücken. Auch wenn die Zahlen noch nicht ausgewertet sind, ist Walter Ederer schon jetzt davon überzeugt, dass das „gefühlsmäßig“ sehr gut gelungen ist. Viele Besucher seien etwa aus Berlin, Dresden und aus dem Süden nach Neuzelle gekommen.

Zum offiziellen Jahrestag der Klostergründung, dem 12. Oktober, werden dann nicht nur Ministerpräsident Dietmar Woidke und Landrat Rolf Lindemann erwartet. Wichtig ist für Direktor Walter Ederer, dass sich beim Symposium zur Klostergeschichte auch langjährige Wegbegleiter, wie der Landeskonservator Detlef Karg und der Kunsthistoriker Ernst Badstübner, blicken lassen.

Das gesamte Programm der Festwoche ist im Internet auf der Seite www.750jahre-klosterneuzelle.de zu finden.