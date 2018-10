Wohnungsputz für Familie Meise

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die gefiederten Bewohner der Nistkästen im Wildpark haben ihre Behausungen verlassen.Zeit zum Großreinemachen. Den Herbstputz haben Frankfurter Schüler übernommen.

Zusammen mit Schülern der Hansa-Sschule hat die Sozialpädagogin Maria Schwabe die Nistkästen von alten Nestern gesäubert. Die meisten Vögel haben sich inzwischen in den Süden aufgemacht. Genau die richtige Zeit, um die Kästen auszuräumen und zu reinigen, ehe sie im Winterhalbjahr von Nachmietern, wie Insekten, kleinen Säugetieren und Vogelarten, die die Region nicht verlassen, bezogen werden.

Mit einer Leiter geht es an die Bäume. Das Ausräumen hoch oben übernehmen allerdings andere Lehrkräfte und nicht die Schüler. „Wir wollen natürlich vermeiden, dass die Schüler herunterfallen und sich verletzen“, sagt Maria Schwabe.

Vorsichtig wird vor dem Öffnen an das Häuschen angeklopft, schließlich könnten sich bereits andere Tiere darin verstecken. Lennox und Alexander untersuchen dann die Überbleibsel in den Vogelhäusern. Während einige nur wenig Baumaterial enthalten, haben andere Vögel sogar doppelstöckig gebaut, stellen sie fest.

Für die Schüler der Hansa-Schule, die ihren Wandertag im Wildpark verbringen, ist die Aktion eine aufregende Sache. Die Nistkästen zu säubern, ist allerdings nur eine ihrer Aufgabe. Außerdem sollen noch Kastanien gesammelt und einige Bäume mit Gesichtern aus Lehm verziert werden.

Die Lehrerinnen Steffi Gramenz und Katrin Herrmann wollen außerdem das Insektenhotel vermessen, um es zu sanieren. Da so eine Nisthilfe für Bienen, Hummeln, Käfer und Schmetterlinge an der Hansa-Sschule bereits gebaut wurde, wissen sie, was besonders wichtig ist.

Maria Schwabe freut sich über diese Idee. Seit August vergangenen Jahres ist sie die Leiterin der Wildparkschule, nachdem sich ihr Vorgänger Robert Volkmann in den Ruhestand verabschiedet hatte. „Es ist anders als normaler Unterricht, zumal man hier Schüler aller Schulformen antrifft“, berichtet sie. Für Schüler aus dem Gymnasium müsse man sich natürlich anders vorbereiten als bei Schülern von Grundschulen. Der Unterricht vor Ort in der Natur sei für alle gleichermaßen wichtig. Er findet immer dienstags, mittwochs und donnerstags in der Wildparkschule statt.

Mit ihrem Angebot gilt die Wildparkschule in der Region als einmalig, vor allem weil die Schüler vielen Tieren so nah wie sonst selten sein können. Auch Lennox und Alexander finden das besonders spannend. So mag Lennox besonders die Ponys, und Alexander ist vom Damwild fasziniert, welches den Kindern aus der Hand frisst.

