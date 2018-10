MOZ

Beeskow (Olaf Gardt) Am 7. Oktober 1928 wurde die Katholische Pfarrkirche Heilig Geist in Beeskow geweiht. Zum 90. Kirchweihjubiläum findet am Sonntag, ab 10.30 Uhr, ein Festgottesdienst statt. Anschließend sind die gesamte Gemeinde und ihre Gäste zum Mittagessen eingeladen. Um 14 Uhr beginnt zudem ein Gitarrenkonzert mit Eric Törsel aus Dresden. Anschließend gibt es noch Kaffee und Kuchen. Das Jubiläumswochenende beginnt aber bereits am Sonnabend um 18 Uhr mit einer feierlichen Vesper (Abendlob) in der Kirche. Bereits um 9 Uhr treffen sich die Gemeindemitglieder zu einem Arbeitseinsatz auf dem Pfarrgrundstück.

Das Einzugsgebiet der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Geist, die am 1. Januar 1928 gegründet wurde, reicht von Grunow und Lieberose über Beeskow bis nach Storkow. Zu ihr gehören derzeit rund 730 Christen. Pfarrer ist Hans Geisler.

Die katholische Kirche in Beeskow entstand 1928 in rund sechsmonatiger Bauzeit. Sie wurde für damals 350 Katholiken in der Region errichtet. Diese nutzten zuvor ein Kapellenhaus in der heutigen Breitscheidstraße/Ecke Gartenstraße.