Berlin im Leuchtfieber

Kunst am Bau: Das Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt wird anlässlich des Lichtfestes „Berlin leuchtet" derzeit schon illuminiert. Am heutigen Freitag kommen mit dem „Festival of Lights" noch 60 weitere Gebäude und Plätze dazu, an denen von 19 bis 24 Uhr die bunten Lichter und Videoshows angeknipst werden.

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) 3D-Videos auf dem Fernsehturm, chinesische Laternen im Nikolaiviertel und Laser-Lichtershows in den Marzahner Gärten: Gleich zwei Leuchtfeste lassen Berlin bis zum 14. Oktober in seinem schönsten Licht erstrahlen. Erstmals gibt es Routen zu den Sehenswürdigkeiten.

So viel leuchtende Open-Air-Kunst in Berlin gab es noch nie: „Auf dem diesjährigen Programm stehen 150 Bilder, Video-Shows und Lichtkunstwerke auf rund 60 Berliner Wahrzeichen, Plätzen, Gebäuden und Fassaden“, kündigt Birgit Zander an. Die Chefin des „Festival of Lights“ wird heute um 19.30 Uhr gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Fuße des Fernsehturms die 14. Auflage eröffnen. Deutschlands höchstes Gebäude wird dann zehn Tage lang von internationalen Künstlern mit bunten Video-Bildern bespielt.

Zu einer 90 Meter hohen und 10 Meter breiten Leinwand für die Licht-Kunst-Weltmeisterschaften wird dagegen der Kollhoff-Tower am Potsdamer Platz. In zehnminütigen Shows werfen Teilnehmer aus sechs Ländern grafische Formen, organische Flüsse oder Zitate und Computerspiele auf das Hochhaus. Der Potsdamer Platz, der gerade das 20-jährige Jubiläum seiner Wiederauferstehung feiert, wird erneut zu einem der Hotspots des Festivals. Wasserspiele und Leuchtschiffe schaffen eine zauberhafte Atmosphäre. Die Bäume der Alten Potsdamer Straße werden in warme Herbstlichttöne getaucht. Das Video-Mapping „Aguaviva“ vor dem Haus Huth zeigt ein geheimnisvoll schönes Frauenantlitz. Großbildprojektionen auf mehreren Gebäuden wie dem Ritz-Carlton, dem Forumtower oder der Kanadischen Botschaft verwandeln den Platz in ein imposantes Gesamtkunstwerk.

Ein weiteres Festivalzentrum ist der Bebelplatz. Die historischen Gebäude der Staatsoper, der Juristischen Fakultät, der Humboldt-Universität, der St. Hedwigs-Kathedrale und vom Hotel de Rome werden von Videokünstlern mit zahlreichen 3D-Effekten bespielt. Ihre Bilder wurden original römischen Fresken und Mosaiken nachempfunden. Dazu haben sie eine Tonkollage aus Geräuschen wie zum Beispiel Vogelgezwitscher komponiert, die in den Ruinen von Pompeji aufgenommen wurden.

Das Alte Stadthaus in Mitte und das neue Upper-West-Hotel in der City West werden dagegen von Street-Art-Künstlern in Szene gesetzt, und im Nikolaiviertel wird ein chinesisches Laternenfest gefeiert. Zu sehen gibt es fliegende Fische und übergroße chinesische Vasen, während sich Pandabären unter einem bunten Laternenhimmel ein Stelldichein geben.

Lichtwanderer finden in diesem Jahr erstmals im Internet auch fünf verschiedene Lichtrouten, die die Planung des LightSeeings erleichtern. Der „Walk of Light“ startet zum Beispiel am Bode-Museum und führt durch den James-Simon-Park über die erstmals inszenierte Alte Nationalgalerie zum Fernsehturm.

Berliner Dom, Siegessäule, Schloss Bellevue, Gendarmenmarkt, Oberbaumbrücke, aber auch die Neubeuten und Kräne der Europacity werden derweil schon seit einer Woche vom Verein „Berlin leuchtet“ illuminiert. Das zweite Berliner Lichtfestival mit rund 70 Orten strahlt auch in das Märkische Viertel sowie bis in das alte Industriegebiet nach Oberschöneweide aus.

Unter dem Motto „Showlights“ ist das „Festival of Lights“ am heutigen Freitag und am morgigen Sonnabend zum ersten Mal in den Marzahner Gärten der Welt zu Gast. Pünktlich zum Sonnenuntergang um 18.30 Uhr schweben die Kabinen der Seilbahn in eine sternenhimmelähnliche Installation aus Millionen von Lichtpunkten an der Bergstation „Wolkenhain“. In der Arena des ehemaligen Gartenschaugeländes ist jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr eine Laser-Lichtshow zu populären Musiktiteln geplant. Dabei gilt: keine Angst vor schlechtem Wetter! „Denn je trüber oder nebliger der Abend wird, desto heller zucken die Laser und leuchten die Feuer“, kündigen die Veranstalter an.

www.festival-of-lights.de

www.berlinleuchtet.com