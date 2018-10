Schulabriss hat begonnen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mit einigen Wochen Verzögerung ist der Abriss des ehemaligen Oberstufenzentrums an der Beeskower Chaussee in Gange. Auf dem Areal will der Kreis ein Schulzentrum bauen. Frühestens Ende 2020 soll die Oberschule stehen, einen Zeitplan für die Grundschule gibt es nicht.

Gut hundert Zwergfledermäuse und einige Breitflügelfledermäuse hatten sich den Sommer über unterm Dach einquartiert, dort Jungtiere aufgezogen. Der Kreis, der den viergeschossigen, zuletzt als Außenstelle des Oberstufenzentrums genutzten DDR-Schulbau an der Beeskower Chaussee schon ab Juni weichen sehen wollte, musste abwarten. Ende August dann die Freigabe des Umweltamts: Die Tiere seien freiwillig ausgezogen, der Abriss konnte beginnen.

Sechs Wochen später liegt der Anbau des ehemaligen Schulgebäudes in Trümmern, nachdem mit dem Abbruch behutsam dort begonnen worden war, wo die Tiere einst Quartier bezogen hatten, widmet sich das Müncheberger Bauunternehmen TSU nun größeren Gebäudeteilen. Einen vollständigen Abbruch noch in diesem Jahr hält Stanley Fuls, Leiter des Amts für Infrastruktur und Gebäudemanagement, für möglich. „Im ersten Quartal soll dann der Rohbau beginnen“, sagt er.

Eine vierzügige Oberschule mit Mensa und einer Zweifeld-Schulsporthalle lässt der Kreis an der Beeskower Chaussee errichten. Eine verbindliche Terminaussage, so Sprecher Mario Behnke, sei zwar erst nach dem Winter möglich, angestrebt werde aber, den Bau bis Ende 2020 fertigzustellen. 18,7 Millionen Euro investiert der Landkreis Oder-Spree in den Neubau; im Rahmen des Kommunalen Infrastrukturprogramms „Schulinfrastruktur“ stellt das Land Fördermittel zur Verfügung. Der entsprechende Bescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) liege vor, so Behnke. Die darin vorgesehene maximale Fördersumme von 8 Millionen Euro greift bei der Errichtung von Schulzentren, also Komplexen aus Primar- und Sekundarschule.

Eine Grundschule hatte sich die Stadt Fürstenwalde gewünscht, um Kapazitätsprobleme in Süd zu lösen. Wegen Platzmangel lernen an der dortigen Gerhard-Goßmann-Grundschule Erstklässler ab diesem Schuljahr in Containern. Die Stadt geht von weiter steigenden Schülerzahlen aus.

Anders als für die Oberschule gibt es für den Grundschul-Bau noch keine konkrete Planung. In der am 26. September vom Kreistag verabschiedeten „Prioritätenliste für den Investitionsbedarf des Landkreises Oder-Spree im Zeitraum bis 2022“ wird der Neubau einschließlich Außenanlage-Gestaltung mit einem Bedarf von 7 Millionen Euro angegeben. Auch die Zuordnung der für den Bau vorgesehenen Fläche – das Nachbargelände des ehemaligen Finanzamtes – an den Kreis ist noch nicht abgeschlossen. Wie Landrat Rolf Lindemann im jüngsten Kreistag erläuterte, stehe das Finanzamt weiter hinter der zweckgebundenen Übertragung des Grundstückes und es sei davon auszugehen, dass dies Anfang nächsten Jahres erfolge.

Die zugesagten Fördermittel, die nur fließen, wenn beide Schulgebäude entstehen, und die vom bis Ende 2019 erreichten Baustand abhängen, sieht Lindemann nicht in Gefahr. Dem Landkreis sei eine „zeitliche Erweiterung gewährt“ worden. Nun hänge es von der Witterung ab, wie weit die Arbeiten während der Wintermonate voranschreiten können.

Fledermäuse finden auch in Zukunft ein Quartier auf dem Areal an der Beeskower Chaussee: Für Höhlen- und Nischenbrüter werden am Schulzentrum 30 Quartiere geschaffen.