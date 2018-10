Handwerker fordern mehr Verlässlichkeit

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Den Handwerkern fehlen Fachkräfte. Nun hat sich die Koalition auf Grundsätze für ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz verständigt. Hilft das dem Handwerk in Brandenburg?

Bei Tischlern und Malern warten private Kunden in Ostbrandenburg im Schnitt drei bis vier Monate auf einen Termin. Die Auftragsbücher sind voll, die Fachleute fehlen. Die Handwerkskammern in Ostbrandenburg und Potsdam begrüßen deshalb die Initiative der Koalition als „Schritt in die richtige Richtung“. „Das ist ein Mittel, um die Fachkräftesituation zu mildern,“ sagt Ralf Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam. Das erhoffen sich die Firmen auch von der Ausbildung Geflüchteter. Derzeit absolvieren brandenburgweit mehr als 250 Flüchtlinge eine Ausbildung. Sie sollen nach ihrer dreijährigen Lehre auch dann noch zwei Jahre im Land bleiben und arbeiten dürfen, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wird. Allerdings kam es dabei nach Erfahrung der Kammern immer wieder zu Unklarheiten, sollten Flüchtlinge dann doch abgeschoben werden.

„Die Betriebe wollen Verlässlichkeit haben“, sagt Frank Ecker, Geschäftsführer der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg. Die Koalition hat angekündigt, Bleiberechtsregelungen für gut integrierte geflüchtete Menschen schaffen zu wollen. Das Handwerk fordert hier Klarheit: Die Betriebe wollen die gut integrierten Leute behalten können, in deren Ausbildung sie investiert haben. „Diese Leute müssen dauerhaft eine Perspektive bekommen“, sagt Ralph Bührig.

Zuwanderung wird das Fachkräfteproblem aus Sicht der beiden Kammern allerdings nicht lösen. Ein Problem ist die Gleichwertigkeit der Berufsabschlüsse in Deutschland und im Ausland. Diese sei oft nicht gegeben. Zwar gibt es Anpassungslehrgänge und andere Qualifizierungen, aber die müssen vor allem von den Bewerbern bezahlt werden. Bührig tritt für eine finanzielle Unterstützung seitens des Staates ein. „Das darf nicht an den Betrieben hängenbleiben.“ Vertreter des Handwerkes hatten sich wiederholt dagegen ausgesprochen, Qualifizierungsstandards zu senken, um Zuwanderung ausländischer Fachkräfte zu erleichtern.

Sie sind, sagt Bührig, in den Handwerksbetrieben willkommen. Frank Ecker von der Frankfurter Kammer sieht darin auch einen kulturellen Gewinn, aber nicht „die große Lösung“ für das Fachkräfteproblem. Die sehen die Kammern woanders: In frühzeitiger Berufsorientierung an den Schulen, auch den Gymnasien. Darin, dass Ausbildung einen höheres Ansehen im Vergleich zum Studium gewinnt. Aus Sicht von Bührig müsste aber auch mehr getan werden, um Menschen, die von Hartz IV leben, in den Arbeitsmarkt zu integrieren.