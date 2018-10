Sportpark wird umgebaut

Baustelle eingerichtet: Letschins Hallenwart Rainer Steinicke, er betreut seit mehr als drei Jahrzehnten die Sportstätten in der Gemeinde, ist voller Vorfreude auf die Modernisierung der Anlagen. Letschin investiert rund 1,3 Millionen Euro in die Halle und rund 660 000 Euro in die Außenanlagen. © Foto: Ulf Grieger/MOZ

Letschin (MOZ) Die Letschiner Sportanlagen werden in den kommenden zwei Jahren komplett saniert. Bis Mai 2019 kann die Sporthalle nicht für den Schul- und Vereinssport genutzt werden. Im ersten Bauabschnitt werden unter anderem die Sanitäranlagen des Schulsportbereiches erneuert.

Noch ist nicht viel zu sehen von den Umbauarbeiten, die die Frankfurter Firma Straube im ersten Bauabschnitt ausführen wird. Aber die Vorbereitung auf den Komplettumbau der Fensterwand, die in Richtung Grundschulteil steht, laufen. Die Fenster kommen bis auf eine schmale Lichtleiste heraus und die Wand wird zugemauert, erläutert Bauamtsleiter Alexander Haase. Zugleich werden die Sanitär- und Umkleideräume des Schulsportbereiches entkernt und komplett saniert. Die Arbeiten für die Erneuerung der Stromleitung und die Sanitäreinrichtungen werden demnächst vergeben.

Nahtlos soll es nach dem ersten in den zweiten Bauabschnitt übergehen. Der Schwerpunkt dabei liegt auf dem Vereinssportbereich. Auch dort werden Sanitär- und Umkleideräume, aber auch die Heizungsanlage und die Klubräume erneuert. Das Dach des Vereinsbereiches wird an die Höhe des Hallendaches angepasst. Rund 1,3 Millionen Euro kosten diese beiden Bauabschnitte, die bereits im Mai 2019 abgeschlossen sein sollen. Über das Leaderprogramm wird dieser Teil zu 75 Prozent gefördert. Die Baupläne stammen vom Golzower Büro von Andreas Kluge.

Vergeben wurde bereits die Ausführungsplanung für die Erneuerung der Außensportanlagen. Das Büro Ahner aus Königs Wusterhausen wird auch die Bauüberwachung übernehmen. Für rund 660 000 Euro bekommt der Fußballplatz einen neuen Rasen samt Beregnungsanlage und Flutlicht. Rings herum wird eine 400-Meter-Tartanbahn angelegt. Die Beachvolleyball-Anlage wird ebenso erneuert wie die Zuschauertribüne.

All das soll noch im kommenden Jahr erledigt werden. Eine Vorstellung, die Rainer Steinicke, der schon vor dem Bau der Sporthalle im Verein aktiv war und seit drei Jahrzehnten für die Sportanlage zuständig ist, mit großer Vorfreude erfüllt. Die Bedingungen für den Vereins- und Schulsport werden sich deutlich verbessern, ist er überzeugt. Zumal die Gemeinde mit einem Anbau an die Halle, der komplett aus kommunalen Mitteln finanziert werden soll, noch einmal ein Projekt aufgesattelt hat. Das werde aber im nächsten Jahr wohl nicht mehr zu schaffen sein, schätzt Alexander Haase ein. Der Anbau soll als Geräteraum dienen.

Für die Zeit bis Mai 2019 haben sich die Verein und die Schule verschiedene Ausweichsportstätten gesucht. Die Grundschüler treiben im alten Schulhaus in der Karl-Marx-Straße Sport. Dort können sie zwei zusammengelegte Klassenräume nutzen. Die Oberschüler sind zum Teil im Haus Lichtblick zu Gast, die Floorballspieler üben in der Ortwiger Halle. Dort haben die Tischtennisspieler und die Frauengymnastikgruppe ihre Trainingszeiten. Auch der Kleintierzüchterverein, der traditionell in der Sporthalle den Reigen der Herbstausstellung eröffnet, hat die Exposition in diesem Jahre komplett abgesagt. Die Kreistierschau findet im Dezember in der Ortwiger Halle statt. Ebenso müssen die Fußball-Hallenturniere in dieser Saison ausfallen.

Mit der Umsetzung dieses ehrgeizigen Bauprogrammes ist die Entwicklung des Areals aber noch nicht abgeschlossen, informiert Alexander Haase. Derzeit läuft die Änderung des Flächennutzungsplanes, um das Areal des „Bildungscampus Letschin bis zum Fuchsgraben auszuweiten. Es gibt auch Pläne zur weiteren Entwicklung. So sollen Parkplätze und einen Trainingsplatz für Floor- und Fußball entstehen. Doch die Umsetzung erfolgt erst in fernerer Zukunft.