Neuer Wertstoffhof eröffnet

Kerstin Ewald

Blumberg (MOZ) Seit Donnerstag haben die Ahrensfelder ihren eigenen Wertstoffhof. Um sich Bioabfällen und alten Gerümpels zu entledigen, muss keiner mehr extra nach Bernau fahren.

Sperrmüll, Elektroschrott, Druckerpatronen, Altpapier, Flaschen, CDs, Fahrzeugbatterien und vieles mehr kann nun hier abgegeben werden. Schadstoffe müssen allerdings weiter in einen der beiden größeren Höfe des Kreises, nach Eberswalde oder Bernau, gebracht werden.

„Wir freuen uns, das wir unseren Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam mit der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft diese Abfallannahmestelle in Wohnnähe anbieten können“, mit diesen Worten eröffnete der Ahrensfelder Bürgermeister Wilfried Gehrke am Donnerstag den Recyclinghof im Blumberger Gewerbegebiet Am Rehhan. Politiker aus Ahrensfelde und des Kreises nahmen dabei die neue Einrichtung in Augenschein.

Eigentlich sollte die Verwertung der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft (BDG) hier schon früher beginnen. Warum sich die Eröffnung um ein halbes Jahr verzögerte, erklärte Thomas Meier, Fachdienstleiter für Infrastruktur und Umwelt der Gemeinde Ahrensfelde. „Es hatte sich keine Firma finden lassen, die für den gesamten Wertstoffhof den Generalauftrag übernehmen wollte“, so Meier. Auf eine erste Ausschreibung wurde kein passendes Angebot eingereicht. Schließlich mussten alle 25 Gewerke als einzelne Aufträge vergeben werden, was für die Stadt einen großen Koordinierungsaufwand bedeutete.

Starke Regenfälle im letzten Sommer, lange Frostperioden im Winter und schließlich der Fund einer Fliegerbombe auf dem Gelände trugen zur Verzögerung beim Bau des Wertstoffhofs von rund einem halben Jahr bei. Der neue Bauhof der Gemeinde, der auch schon längst fertig sein sollte, wird wahrscheinlich erst im Januar eröffnet werden.

Der neue Wertstoffhof hat die Gemeinde Ahrensfelde 407 000 Euro gekostet und wird nun an den Landkreis Barnim verpachtet. „In den zwölf Jahren der Vertragslaufzeit werden sich die Kosten für unsere Gemeinde wieder amortisiert haben“, zeigte sich Bürgermeister Gehrke überzeugt.

Die Eröffnung des Wertstoffhofes ist ein weiterer Schritt, mit dem der Landkreis seine „Bioabfallstrategie“ umsetzt. Dafür soll jedes Amt und jede Gemeinde im Kreis einen eigenen Recyclingplatz bekommen. In Ahrensfelde steht nun der sechste dieser Art. Besondere Kennzeichen: Eine schicke gepflasterte Rampe, die jeder bequem mit dem eigenen Wagen hinauf fahren kann, um seinen Krempel abzuladen.