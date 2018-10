Filmfest „Provinziale“ in Eberswalde beginnt

Zwischen Tradition und Moderne, zwischen Jugend und Verantwortung: Die iranische Produktion „Alan“ erzählt eine Familiengeschichte am Beispiel eines Heranwachsenden, der sich gegen die älteren Generationen behaupten muss. Der Beitrag wird am Montag im Wettbewerb für Kurzspielfilme gezeigt. © Foto: promo

Boris Kruse

Eberswalde (MOZ) Zum 15. Mal findet ab diesem Sonnabend das Filmfest „Provinziale“ mit Dokumentationen, Kurzfilmen und Animationsfilmen statt. Auch in diesem Jahr widmet sich das Eberswalder Festival den Themen Ökologie, Leben im ländlichen Raum, Migration und nachhaltiges Wirtschaften.Boris Kruse sprach mit dem Festivalleiter Kenneth Anders.

Herr Anders, wird das einstige Nischenfestival „Provinziale“ von der Gegenwart eingeholt? Zuletzt bestimmten Themen wie Fremdenhass, Wohnungsbau, Tagebau im Hambacher Forst und Ferkelkastration die Nachrichten. Hätte alles auch auf der „Provinziale“ verhandelt werden können?

Ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass diese Themen auf die politische Agenda kommen – mit dem Filmfest und auch in meiner Tätigkeit in einem Büro für Landschaftskommunikation. Insofern finde ich es gar nicht bedenklich, dass wir von dieser Entwicklung eingeholt worden sind. Ich sehe eine Gefahr, aber auch eine Chance darin, dass durch die Alltäglichkeit solcher Themen eine Entwertung eingeleitet wird.

Was für eine Chance ist das?

Die Lösung kann darin liegen, dass wir Beiträge zeigen, die mit Schärfe in diese Entwicklung reingehen. Der deutsche Beitrag „Habitat“ über eine Bergbaufolgelandschaft zum Beispiel behandelt zunächst einmal ein Thema, das wir längst ausbuchstabiert haben und zu dem wir jetzt nicht noch einen Beitrag zeigen müssten. Aber dieses Thema wird hier in ungewöhnlicher Weise mit dem Schicksal Asylsuchender verwoben.

Das ist ein Beispiel für einen Film, der zeigt: Wir können uns mit dem Festival in diesen entlegenen Räumen nicht ausruhen. Es müssen schon verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen.

Umgekehrt erzählt auch das Hollywood-Kino immer mehr Geschichten von Randgruppen und fasst heiße Eisen wie Umweltzerstörung an. Das betrifft sogar die Animationsstudios Pixar und Disney. Verfolgen Sie auch diese Entwicklungen?

Aber ja, ich sehe mir solche Hollywood-Produktionen sehr gerne an! Und wenn man ein Festival wie unseres plant, dann muss man das einfach kennen – dabei spielen filmästhetische Fragen auch eine Rolle. Ich glaube aber, von denen müssen wir uns gar nicht weiter abgrenzen.

Abgrenzen müssen wir uns eher von Landwirtschaftsfilmen, die zeigen, wie ein Problem mit neuen Strategien gelöst wird. Auf keinen Fall wollen wir „Best Practice“-Beispiele am laufenden Band zeigen. Wir haben eine Sonder-Kategorie für Filme, die solche Darstellungen mit kritischen Nachfragen unterlaufen. Deshalb heißt der Preis auch „Der Stachel“.

Wie hat sich die Qualität der Beiträge insgesamt entwickelt?

Was mir auffällt, ist, dass sich insbesondere in der Sparte Kurzspielfilm viel bewegt. Durch die konzentrierte Arbeit der Kuratoren Sascha Leeske, Katja Ziebarth und Lars Fischer haben wir immer mehr Beiträge, in dem der Raum selbst zum Mitspieler wird. Sehr viele Filme handeln davon, dass ein Raum verlassen wird, weil die Menschen dort nicht so leben können, wie sie sich das erhofft hatten.

Wenn Sie die Wahl haben zwischen einer konkreten und vielleicht etwas unbedarft erzählten Geschichte über Einzelschicksale und einem Film, der etwas Allgemeingültiges über sein Thema vermittelt – welcher Film wäre Ihnen lieber?

Auf jeden Fall die Geschichte. Denn wenn jemand zu genau weiß, was er sagen will, dann muss er sich ja eigentlich von der Geschichte entfernen.

Ein Beispiel aus dem Programm: Der Eröffnungsfilm „Das Dorf der schwimmenden Kühe“ erzählt von drei Aussteigern, die sich in einem polnischen Dorf niederlassen. Die Filmemacherin Katarzyna Trzaska konnte vor Beginn gar nicht wissen, wie diese Begegnung sich entwickelt. Was wir beobachten, auch im Gespräch mit den Filmschaffenden: Filme werden immer mehr zu Gemeinschaftswerken der Filmemacher und ihrer Protagonisten.

Aber können solche Filme überhaupt noch kritisch sein? Stellen wir uns vor: Ein Journalist will ein Porträt über den US-Präsidenten schreiben. Und der antwortet dann: Ich sehe den Beitrag vor allem als Gemeinschaftswerk …

Ja, schwierige Frage. Die stelle ich mir auch immer wieder. Unser Festival steht vielleicht nicht in erster Linie für investigativen Journalismus. In der Ökologie nennt man dieses Vorgehen „kollaborativ“. Uns ist das sehr nahe, aber ich sehe sofort die Grenzen.

Welche Themen vermissen Sie in diesem Festivaljahrgang?

Es gibt ja noch eine Wettbewerbssparte, über die wir nicht gesprochen haben – den für Animationsfilme. Da beobachten wir, dass sich die eingesendeten Beiträge kaum an unsere Fragestellungen annähern. Es sind oft aufwändig gemachte Filme mit guten Ideen und Ansätzen, die sich in ihren technischen Möglichkeiten erschöpfen – und dann kommen Disney und Pixar und übernehmen das einfach.

Wie begrüßen Sie Filmemacher und Publikum in Eberswalde?

Mehr als ein Drittel der Beiträge wird in diesem Jahr durch die Filmemacher persönlich vertreten. Alle Wettbewerbe werden in einem Saal gezeigt, sodass Besucher das gesamte Programm sehen können. Das ermöglicht einen intensiven Austausch – es ist gut, dass Besucher und Filmschaffende hier eine gemeinsame Wegstrecke zurücklegen können.

