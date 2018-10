Japan-Abend folgt Benefizkonzert

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) 280 Euro sind am Tag der Deutschen Einheit beim Benefizkonzert der Stiftung Oderbruch in der Konzerthalle St. Georg in Bad Freienwalde zusammengekommen. Die Stiftung mit Sitz in Wriezen begeht im November ihr zehnjähriges Bestehen.

Wofür der Erlös des Benefizkonzerts zugunsten des Kurstadt-Fonds Bad Freienwalde diesmal verwendet wird, sei noch offen. Das erklärte Wriezens Bürgermeister a. D. Uwe Siebert nach der Veranstaltung gegenüber dieser Zeitung. Zuletzt sei der Brunnen im Schlosspark wieder zum Sprudeln gebracht worden, hatte der zuständige Stiftungsrat Hans-Georg Uebel den Konzertgästen berichtet. Laut Siebert sei man für eine neue Aufgabe auch im Gespräch mit der Stadtverwaltung.

Der 63-Jährige unterstützt inzwischen den Vorstand der Stiftung Oderbruch. Bereits kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt hatte er angekündigt, sich eine ehrenamtliche Aufgabe zu suchen. Und so freut er sich bereits auf die nächste Veranstaltung, die am 12. Oktober um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) in der Stiftei in der Großen Kirchstraße 3 in Wriezen stattfinden wird: den zweiten Japan-Abend des Koyenuma-Fonds.

Katrin-Susanne Schmidt, schon häufig als Übersetzerin in und für Wriezen zu erleben, hat die einführenden Worte zu Japan übernommen. Danach zeigt Suiko Shimo die japanische Kunst des Blumensteckens (Ikebana) und lädt im Anschluss auch zu einem Workshop zum Mitmachen in Kalligrafie, den Weg des Schreibens, ein. Anmeldungen für die Veranstaltung mit begrenzter Platzzahl seien noch möglich, sagte Uwe Siebert und verwies darauf, dass eine Wiederholung nicht ausgeschlossen ist.

Zum zehnjährigen Bestehen der Stiftung Oderbruch im November werde der Stiftungsrat turnusgemäß zusammentreten. Eine Feier sei nicht vorgesehen. Insgesamt habe es mehr als 3800 Zuwendungen seit der Gründung gegeben. Die Stiftung sieht Siebert gut aufgestellt, personell wie auch in der Region. „Wir sind keine Wriezener Stiftung und breit gefächert.“ Der Martin-Heinze-Fonds nehme dabei, weil landesweit gedacht, eine besondere Rolle ein.

Martin Heinze (1948–1995) war der erste Polizist Brandenburgs nach der Wende, der in der Nacht vom 19. auf den 20. August 1995 nach 28 Jahren im Polizeidienst ermordet wurde. Er hinterließ Frau und zwei Kinder. „Der Fonds steht unter der Schirmherrschaft des Innenministers Karl-Heinz Schröter“, erläuterte Siebert und erinnerte an die beiden Polizisten, die im vergangen Jahr im Landkreis Oder-Spree ums Leben kamen. Der Fonds soll einmalige oder wiederkehrende Zuwendungen an Witwen und Waisen oder Unterhaltsberechtigte von im Dienst ums Leben gekommenen Polizeivollzugsbeamten gewähren. Auch Polizeibeamte, die infolge Dienstausübung dienstunfähig geworden sind oder erhebliche gesundheitliche Nachteile erlitten haben, sollen unterstützt werden, heißt es im Internet zum Zweck des Stiftungsfonds.

Aktuellstes Vorhaben sei, so Uwe Siebert weiter, der Spielplatz für Zollbrücke. Dafür würden alle vor Ort an einem Strang ziehen und gebe es eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Oderaue und der Verwaltung des Amtes Barnim-Oderbruch. Die Umsetzung sei allerdings noch offen. Denkbar seien anstelle eines Spielplatzes auch mehrere einzelne Spielgeräte für Kinder.

Noch ganz begeistert zeigte sich Siebert in dem Zusammenhang vom großen Kinderfest zum Weltkindertag am 20. September in Wriezen. „Die Vielfalt, das Wetter – alles spielte mit. Auch alle Einrichtungen waren dabei.“

Wer sich für den Japan-Abend am 12. Oktober interessiert, sollte sich per E-Mail über stiftungoderbruch@hotmail.de anmelden. Die Teilnahmekosten liegen bei 15 Euro pro Person. Weitere Informationen sind im Internet unter stiftung-oderbruch.de zu finden.