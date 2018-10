Ideenschmiede soll Stadtkultur beleben

Schmieden an einem modernen Heimatbegriff: Andreas und Mandy Pieper an der alten Esse in ihrem frisch sanierten Handwerkerhaus einige Minuten, bevor das „Pubquiz“ beginnt. In der Esse darf kein Feuer mehr geschürt werden. Raffiniert beleuchtet sorgt sie aber für das besondere Flair in der Alten Schmiede. © Foto: Sergej Scheibe

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Die Alte Schmiede in Werneuchen ist ein anheimelnder Versuch, vor allem junge Leute zur Auseinandersetzung mit der heimischen Geschichte und Handwerkstradition anzuregen. Mit Volkstümelei oder DDR-Retro haben Mandy und Andreas Pieper aber nichts am Hut.

Die alte aus rotem Backstein gemauerte Esse steht im Zentrum des Raumes und verleiht ihm besonderes Flair. „Die Feuerstelle darf nicht mehr betrieben werden“, erzählt Andreas Pieper, der mit seiner Frau die alte Schmiede 2013 gekauft hat. „Es gibt aber noch das alte Gebläse, das damals das Feuer zu den hohen Temperaturen anfachte, die Eisen zum Schmelzen bringen.“ Seit 1974 arbeitet hier allerdings kein Schmied mehr.

Heute Abend gibt es das „Pub-quiz“ in der Alten Schmiede. Drei Gruppen, eine aus Werneuchen, eine aus Ahrensfelde und eine aus Berlin, treten gegeneinander zum Ratespiel an. Vorher konnte sich, wer wollte, mit Eisbein und Erbsenpüree, zubereitet von der jungen Catering-Unternehmerin Jennifer Klutz, stärken. Sie wird bald die neue Küche der Alten Schmiede für ihre Firma nutzen. Bei Kerzenschein sitzen die Gäste auf Bierzeltgarnituren, Pieper verließt die Fragen: „Wer war der erste Drummer derBeatles?“, war eine der einfacheren.

„Was richtig gut lief“, berichtet Mandy Pieper, „waren unsere Lesungen.“ Max Victor, ein witziger Autor, rückte hier mitSowjetunion-Landkarte und Uniform an, als er aus seinen Uckermark-Krimis vorlas. In einem kommt der Werneuchener Flugplatz vor. „Wir machen aber kein DDR-Retro hier, sondern gucken uns die Zeiten aus aktueller Perspektiven an“, betont Pieper, der 43 Jahre alt ist und noch einige Jahre der DDR in Sachsen miterlebte.

Zusammen haben Mandy und Andreas Pieper das alte Handwerkerhaus saniert. Vom Steinfußboden im Hauptraum der Schmiede haben sie zehn Zentimeter Ruß abkratzen müssen. Bis auf eine Förderung fürs Dach stemmten sie auch die Finanzierung komplett selbst. Vor allem, als sie vor der Tür den Brunnen freilegten und das Pflaster erneuerten, kamen immer wieder ältere Werneuchener vorbei: „Mensch, hier stand ich doch mit Opa, als der sein Pferd neu beschlagen ließ“, sagte ein Mann, der sich freute, dass das Haus, welches als Ruine leer gestanden hatte, nicht abgerissen wird.

Die Angebote in der Alten Schmiede richten sich bewusst auch an die Kinder in der Stadt. Am Rande des Kneipenquiz besprechen Andreas Pieper und Susann Liebler, Erzieherin der Kita „Sonnenschein“, zukünftige Keramikkurse für Kindergartenkinder. Die Piepers selbst haben drei Kinder, die bei der Renovierung der Schmiede mit angepackt haben. Chiara Pieper kam zum Beispiel für ein Fotoprojekt mit ihrer Schulklasse vorbei, bei dem den Jugendlichen historische Fotomotive aus Werneuchen vorgelegt wurden. In kleinen Trupps zogen die Schüler los und knipsten die gleichen Ecken nochmal mit ihren Handys.

„So werden die jungen Leute neugierig auf eine Auseinandersetzung mit der heimischen Geschichte“, erklärt Pieper, „den Kindern fehlt heute oft der Bezug zu ihrem Zuhause Werneuchen“, findet er. Die beiden Hobby-Kulturaktivisten wollen einen Beitrag leisten, dies zu ändern.

„Wir wollen zwar das Lokale stärken, haben dabei aber keinen politischen Hintergedanken“, sagt Andreas Pieper, der als selbstständiger Ingenieur arbeitet und auch Werneuchener Stadtverordneter ist. „Wir überlegen immer, wie wir die Leute aus ihren Häusern vom Fernseher weglocken können“, ergänzt Mandy Pieper, freiberufliche Grafikdesignerin. Leben müssen die Piepers von ihrem Kulturaktivismus zum Glück nicht. So können sie ihre Alte Schmiede mit Muse und Leidenschaft weiterentwickeln.