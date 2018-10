Die Maus öffnete die Hohenwerbiger Kirchtür

Pia Rückert

Hohenwerbig „Hier kommt die Maus“ – auch in die Kunstkirche nach Hohenwerbig. Die bekannte Kindersendung des WDR stand Pate für die Aktion. Am „Maustüröffnertag“ öffnete das orangefarbige Tierchen Türen zu Orte, die sonst verschlossen sind. Interessenten konnten sich beim WDR bewerben und durften so mit der Maus Werbung machen. Das Interesse war groß, begleitete die Sendung mit der Maus auch schon Eltern und Großeltern durch ihre Kindheit. „46 Kinder waren angemeldet“, freute sich Mitorganisator Kay Lengner. Mit Eltern und Großeltern kam man auf etwa 100 Besucher. Der Tag war nicht nur für die Kinder etwas besonderes, sondern auch für Dorf und Kirchengemeinde. Erstmals seit Jahrzehnten erklang wieder die Orgel. Das zirka 130 Jahre alte Instrument war über 50 Jahre nicht bespielbar. Mit Hilfe von Fördermitteln und Spenden konnte sie restauriert werden. Dabei konnten die Spender sogar eine Orgelpfeifenpartnerschaft übernehmen. Seit Ende 2016 arbeitete Orgelbauer Jörg Stegmüller aus Wildenbruch an dem Instrument. Besonders der Holzwurm hatte der Orgel arg zugesetzt. Davon konnten sich auch die Kinder überzeugen, die sich interessiert um Stegmüller scharten. Anhand einzelner Pfeifen erklärte er ihnen die Funktionsweise. Die Orgel in Hohenwerbig hat 250 davon, große Orgeln können bis zu 10.000 Pfeifen haben. Die Kinder durften selbst testen, wie die Töne erzeugt werden. Bereits zur Begrüßung hatte Kantor Winfried Kuntz eine Miniorgel mitgebracht. Eigentlich sei die Orgel nicht als Kirchen-, sondern als Unterhaltungsinstrument erfunden worden, erklärte er und schlug einige Melodien an. Alle wunderten sich, dass der Kantor nur mit einer Hand spielte. Die Erklärung lieferte er postwendend. Damit eine Orgel Töne erzeugt, ist Luft notwendig, die von einem Blasebalg kommt. Dieser muss ständig betätigt werden. Als Kuntz die kleine Orgel umdrehte, sahen alle die unten angebrachten Blasebälge. Genauso funktioniert auch eine große Orgel. In früheren Zeiten waren Leute angestellt, die den Blasebalg betätigten. Ein krisensicherer Beruf. Ebenso wie der des Glockengießers. Über die schmalen Stiegen ging es hinauf zur großen Glocke in den Glockenturm. Diese ließ Kantor Kuntz kurz erklingen. Das geht heute elektrisch. In Zeiten, als es weder Radio noch Fernsehen gab, war die Kirchglocke die einzige Möglichkeit, Nachrichten zu übermitteln. So klang ein Feueralarm anders als eine Taufe, das Versterben eines Mannes hörte sich anders an als das einer Frau.Schließlich gab es noch einen kleinen Vortag. Der Orgelbauer zeigte liebevoll zusammengestellte Bilder und auch drei kurze Filme, die die Kinder begeistert aufnahmen. Etwa 60 Gäste waren sehr angetan von dem anschließenden Orgelkonzert. Etwas ganz spezielles zum Mitnehmen hatten die Organisatoren auch vorbereitet: ein echtes Orgelbrot. Gebacken wurde es von der Bäckerei Gehricke aus Bad Belzig nach einem speziell entwickeltem Rezept.