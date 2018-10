Der Kreis schließt sich: Die „Titanen on Tour“ kehren zurück

red

Brück In der Heimat fühlt es sich an, als wären sie erst gestern aufgebrochen, nun steht bereits ihre Ankunft gut 2.300 Kilometer weiter östlich bevor. Weliki Nowgorod ist nicht nur das geografische Ziel, das in Brück gesteckt wurde – vielmehr sollte im Herzen der Gesellschaft und im Kopf der Politik ein Bild veranschaulicht werden, das für Frieden, Zusammenhalt und Gleichheit steht.

Die Abenteuerreise mit Friedensbotschaft führte dem alten Hellweg entlang, auf dem den Pferden und Kutschern nicht nur Gastfreundlichkeit und liebevolle Hilfe begegnet sind, sondern auch die Spuren der eigenen Geschichte deutlich lesbar sind. Unendlich viele Worte und Bilder bringen die Titanen von ihrer Tour mit nach Hause.

Pfarrer Helmut Kautz berichtete: „Russische Soldaten verluden unsere Wagen! Weil wir sonst die Ankunft am 5. Oktober in Weliki Nowgorod nicht geschafft hätten. Ganz selbstverständlich haben unsere russischen Begleiter das organisiert. Wie wunderbar war es, davor in Osmino begeistert empfangen zu werden, wo schwere Kämpfe zwischen deutschen und sowjetischen Truppen im Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben. Der Pope Pawel Grinko nahm mich mit wehendem Talar auf seinem Mofa zu seiner Kirche mit. Es ist ein bescheidenes, einfaches Gebäude. Innen liegen viele Hilfsgüter für die Armen“.

„Dann erzählt er mir, dass die heutige Kirche nur noch ein Rest von der ursprünglichen Kirche ist. Deutsche Truppen haben sie auf dem Rückzug gesprengt. Wo wir standen war ein befestigtes deutsches MG Nest und dort (er deutet über eine Schlucht) war noch eins und es wurden viele Partisanen erschossen. Mit einem Mal wurde aus einer fröhlichen Mofafahrt ein heiliger Moment. Wir beiden Nachgeborenen standen in den Wunden der Geschichte.“

Am 5. Oktober erreichten die „Titanen on Tour“ das Ziel Weliki Nowgorod. Vor dem „Magdeburger Tor“ im russischen Nationalheiligtum, dem Kreml von Nowgorod, wurde die Glocke samt Glockenwagen abgestellt. In dem über 850 Jahre alten Bronzekunstwerk ist Bischof Wichmann zu sehen. Er rief damals die Flamen aus Brügge nach Brück. Daher hat der Fläming seinen Namen. Die Flamen zogen dann weiter nach Nowgorod.

An der Flamme für die gefallenen Soldaten haben die Treckteilnehmer einen Kranz niedergelegt. Bei dem auf dem Kremlgelände stehenden Bronzedenkmal „1000 Jahre Russland“ haben sie verweilt und der Geschichte gedacht. Nach Abzug der deutschen Truppen 1943 blieben nur Reste vom Denkmal übrig. Pfarrer Helmut Kautz: „Aus dieser Kenntnis heraus ist es ein Wunder, dass wir jetzt unsere Bronzeglocke hierher bringen dürfen. Es wird ein aufregender und historischer Moment. Mit Hilfe der Russen wollen wir dann die Pferde und Wagen per Achse nach Hause bringen.“

Am 7. Oktober wird um 14.00 Uhr in Brück auf dem Pfarrhof Rottstock, Straße der Einheit 33, ein Dankgottesdienst veranstaltet. Im Festgottesdienst wird für die friedvolle und ergreifende Tour gedankt. Hier wurde die Friedensglocke geweiht und hier soll sich der Kreis dann schließen. Alle Mitfahrer und Freunde der Friedensmission „Titanen on Tour“ sind dazu eingeladen.

Alle Planwagen werden vor Ort sein, Besucher haben die Möglichkeit, mit den Kutschern und Treck Teilnehmern zu plaudern und auf den Wagen mitzufahren. Nur einer wird nicht dabei sein: Der Glockenwagen ist als Geschenk in Weliki Nowgorod geblieben. Sie haben es geschafft – Herzlich willkommen!