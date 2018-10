Schillerquartier ergänzt Wohlfahrtsforum

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Mit 90 Jahren Verspätung vollendet Projektentwickler Florian Grotmann (50), was Brandenburgs einstigem Stadtbaurat Karl Erbs vorschwebte: ein fünfteiliger Komplex fürs Volkswohl in U-Form angelegt zwischen Havel, Bauhof-, Kanal- und Schillerstraße. Krankenkassengebäude, Turnhalle und Hallenbad wurden verwirklicht, Wohnblock und Volksschule nicht. Schulen gibt es stadtweit inzwischen ausreichend, guten Wohnraum noch nicht genug. Grotmann schafft ihn und lehnt sich architektonisch an die Vorgaben an. Er baut nicht nach, was Erbs angedacht hat, sondern interpretiert das Neue Bauen, überführt es in die Gegenwart. „Eine schöne Herausforderung“, wie er sagt und Neuland für ihn in Brandenburg an der Havel. Dass sein inzwischen hier ansässiges Architekturbüro Artetectura perfekt Sanieren kann, hat es bereits in der Hammer-, Packhof- und Klosterstraße unter Beweis gestellt. Nun also ein Neubau. Dort, wo einst ein Sportplatz und recht wildes Grün war. Ein Baum bleibt, der Rest ist beräumt und eine Tragschicht aufgebracht, worauf eine 90-Tonnen-Maschine standfest arbeiten kann. Sie sorgt für die Bohrpfahlgründung – 300 Stück bis in 17 Meter Tiefe. Das Mittel ist langzeiterprobt: Das Wohlfahrtsforum ruht auf 5.000 (!) Betonpfählen, die bis zu 14 Meter tief durch den morastigen Boden getrieben wurden. Nun entsteht auch das „Schillerquartier“ auf Stelzen. Drei Häuser, deren vier Geschosse auf einem Parkdeck fußen. 61 Eigentumswohnungen mit zwei bis 5 Räumen. Der erste Bauabschnitt umfasst die beiden Blöcke an der Ecke Kanal-/Schillerstraße und soll im Oktober 2020 bezugsfertig sein. Ein Jahr später der Lückenschluss zum Krankenkassengebäude, das sich Grotmann als Ärztehaus vorstellt. Radiologie und drei Ärzte sind in der Kanalstraße 8-9 angestammt, vier weitere können zukommen, wenn die AOK nächstes Jahr auszieht. Ist die Nachfrage groß, würde Artetectura innerstädtisch umsiedeln. „Call & Surf Factory“ bleibt noch acht Jahre, allerdings auf 500 qm (geplant 1800 qm).

Wie es mit dem Schwimmbad weitergeht? Grotmann, der das Ensemble 2016 erworben hat, ist weiterhin von deren Zukunft als Stadtmuseum überzeugt. Die europaweite Ausschreibung für den künftigen Sitz will die Stadt in Kürze veröffentlichen. Grotmann wird sich auf jeden Fall bewerben: „Es gibt keine bessere Möglichkeit, dieses einzigartige Gebäude öffentlich nutzbar zu machen!“