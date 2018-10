Abschluss geschafft

Sandra Euent

Ribbeck (MOZ) „Es ist geschafft“ unter diesem Motto wurden 29 Pflegehelfer und Altenpfleger emotional ins Berufsleben verabschiedet. Spätestens als eine ihrer Lehrerinnen den Toten-Hosen-Hit „Tage wie diese“ anstimmte, blieb kaum ein Auge auf Schloss Ribbeck trocken. Ihre Ausbildung absolvierten die Schüler am Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland (AGP) in Selbelang. Bis zu ihrem Abschluss absolvierten die neuen Pflegekräfte 2.100 Stunden Theorie und 2.500 Stunden Praxis. Besonders gut hat Anne abgeschnitten. Die Heilerziehungspflegerin konnte aufgrund ihrer Vorkenntnisse die Ausbildung verkürzen und schaffte es, ihr Examen mit dreimal der Note eins abzuschließen. An der Tochtergesellschaft der Havelland-Kliniken Unternehmensgruppe begannen am 1. Oktober gleich 60 neue Schüler ihre Ausbildung. Damit stößt man am Standort an Kapazitätsgrenzen. Abhilfe soll ein Neubau in Nauen schaffen, der bereits 2019 fertiggestellt werden soll.