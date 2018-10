Zwei Autos gestohlen

Tilman Trebs

Mühlenbeck/Hennigsdorf (MOZ) Zwei Autos sind am Donnerstag in Mühlenbeck in Hennigsdorf gestohlen worden.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Stefan Rannefeld wurde am Donnerstag um 13 Uhr der Diebstahl eines Mazda CX5 in der Mühlenbecker Kastanienallee angezeigt worden. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen B-MQ 4408 war erst im Mai dieses Jahres zugelassen. Der Schaden wurde mit rund 40 000 Euro angegeben.

In Hennigsdorf verschwand ein Suzuki Splash (PCH-VA 31) aus der Fontanestraße. Der Diebstahl wurde am Donnerstag gegen 16 Uhr bemerkt. Schaden: rund 5 000 Euro.

Beide Autos wurden zur Fahndung ausgeschrieben.