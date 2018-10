Saarower Sieg im Derby

Janine Kieshauer

Bad Saarow Die Fußballer von Preußen Bad Saarow haben das Derby der Landesklasse Ost am Mittwoch gegen den Ortsnachbar Storkower SC mit 2:1 (1:1) gewonnen. Während die Gastgeber nach drei Pleiten in Folge in die Erfolgsspur zurückfanden und nun auf Rang 9 kletterten, spülte die dritte Niederlage im fünften Punktspiel den SSC auf den vorletzten Tabellenplatz.

Bereits in der 2. Minute gerieten die Gäste in Rückstand. Nach einer Kopfballabwehr von Daniel Preusker landete der Ball bei Thomas Behmmann, der mit einem satten Schuss vollendete. Die Gastgeber waren nach einem Freistoß im eigenen Strafraum zu nachlässig. Durch energisches Nachsetzen bekam Christian Sergel den Ball und schob das Leder am heraus stürmenden Preußen-Torwart Tommy Zinke vorbei ins Tor – 1:1 (32.).

Danach brachten beide Mannschaften zunächst nichts Zählbares zustande. Die Gäste waren wohl mit ihren Gedanken schon in der Kabine, als sie kurz vor Schluss einen Angriff der Saarower nicht konsequent unterbanden. Paul Zucker flankte auf Stefan Hoppe, der legte zurück auf den ehemaligen Storkower Spieler Koray Buley, der ungestört zum 2:1 einschob (88.).

Die Saarower beschließen die englische Woche am Sonnabend beim MTV Wünsdorf. Die Storkower erwarten Union Bestensee (beide 15 Uhr).