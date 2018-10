Ziegler mit Dreierpack

Julian Stegemann

Bernau Dank vieler toller Tore und eines eiskalten Stürmers bleibt TSG Einheit Bernau weiterhin in der Erfolgsspur. Die Bernauer gewannen am sechsten Spieltag der Brandenburgliga gegen Grün-Weiß Brieselang mit 5:3. Einheit bleibt damit hinter dem Werderaner FC auf Rang zwei der Tabelle.

Mit einem Schock startete die Elf von Nico Thomaschewski in die Partie. Bereits nach drei Minuten landete die Kugel im Tor der Gastgeber. Arda Dülek setzte sich über die rechte Seite durch und flankte auf den langen Pfosten. Dort stieg Dragan Erkic hoch und köpfte zum 0:1 für die Gäste ein.

Brieselang machte Einheit das Leben schwer. Die Gäste standen hoch und pressten weit in der gegnerischen Hälfte. Einheit hatte Probleme, offensiv gefährlich zu werden. In der 19. Spielminute probierten es die Gastgeber mit einem langen Ball auf Volkan Altin. Zunächst wurde die Kugel geklärt, doch nach einer Flanke von der rechten Seite hatte Volkan Altin wieder die Chance. Seinen Schuss konnte Brieselangs Torhüter nur abprallen lassen. Ricky Ziegler stand goldrichtig und traf zum 1:1-Ausgleich.

Plötzlich waren die Gäste verunsichert und erlaubten sich zahlreiche Fehler. Sechs Minuten nach dem Führungstreffer bestrafte Einheit die nächste Unaufmerksamkeit. Zwei Mittelfeldspieler sprangen gleichzeitig in Richtung Ball. Damit behinderten sie sich allerdings und die Kugel landete bei Ricky Ziegler. Der legte auf Andrew Lubega, der den Ball aus 19 Metern in die kurze Ecke hämmerte.

Einheit bekam mehr und mehr Selbstvertrauen und gewann die entscheidenden Zweikämpfe. So auch Volkan Altin, der einen hohen Ball in der gegnerischen Hälfte abschirmte und weiterleitete. Nach einer schönen Kombination über rechts kam der Ball zu Ricky Ziegler. Der blieb cool und besorgte das 3:1 für Einheit.

In einer Phase, in der die Bernauer überlegener waren, kam Brieselangs Tom-Melvin Schmidt im Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter zeigte nach einem Foul von Julian Graf auf den Punkt. Dragan Erkic trat an, aber Einheit Torhüter Niklaas Seifarth parierte den unplatzierten Strafstoß (35.).

Einheit hingegen behielt die Kaltschnäuzigkeit bei und legt kurz vor der Pause das 4:1 nach. Volkan Altin zauberte einen Freistoß aus 18 Metern ins Gehäuse der Gäste.

Brieselang schrieb das Spiel aber nicht ab, erspielte sich in der zweiten Hälfte tolle Chancen. Doch die Zeit lief den Gästen davon. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff tauchte Dragan Erkic im Bernauer Sechzehner auf und schoss ungehindert zum 4:2-Anschlusstreffer ein. Brieselang glaubte an das Comeback und hätte wenig später durch Arda Dülek noch weiter verkürzen können. Der Offensivmann verzog aber aus spitzem Winkel (76.). Ricky Ziegler machte es auf der anderen Seite besser und krönte seine super Leistung mit seinem Dreierpack. Eine Flanke von Max Gerhard nahm der direkt volley und nagelte das Leder in die Maschen (79.). Die Gäste aus Brieselang kamen noch einmal auf 5:3 heran. Maurice Malaks Freistoß war am Ende aber nur noch Ergebniskorrektur.

Einheit kann sich über den Heimsieg freuen und reist am Sonnabend zum Tabellenzehnten TuS Sachsenhausen.

Bernau: Niklaas Seifarth – Luc-Stephane Nkok, Julian Graf, Tom Schneider, Max Gerhard (Luthando Saul), Martin Lange, Timm Gromelski (74. Fritz Söllner), Volkan Altin (55. Florian Gerber), Maximilian Walter, Andrew Lubega, Ricky Ziegler