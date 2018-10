Logistik auf insgesamt 64.000 Quadratmetern

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Rund 64.000 Quadratmeter ist das Grundstück am Ende der Chemnitzer Straße in Falkensee groß, dass BLG Logistics inzwischen bewirtschaftet. Im Mai war eine zweite Halle fertig gestellt worden, die in dieser Woche zusammen mit Kunden und Lokalpolitikern offiziell eingeweiht wurde.

Auch wenn die BLG manchem Havelländer vielleicht erst seit kurzem ein Begriff ist, so ist es doch eine Firma mit langer Tradition. Bereits 1877 gegründet, hat die BLG Logistics Group inzwischen Standorte auf der ganzen Welt und beschäftigt rund 18.500 Mitarbeiter. Vor etwa sechs Jahren hatte man mit der ersten Planung für den Falkenseer Standort begonnen, wie sich auch Bürgermeister Heiko Müller (SPD) zur Einweihung erinnerte. 2014 wurde die erste Halle fertig gestellt. Die BLG schätzt an Falkensee allerdings nicht nur die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, sondern vor allem die gute Anbindung und Nähe zu den Kunden, allen voran Siemens. Dem Konzern ist auch in großen Teilen die neue Halle gewidmet.

Von der Gartenstadt aus werden jetzt die Gasturbinenwerke in Moabit und im nahen Siemensstadt in Spandau mit BLG-eigenen LKW beliefert. Die Fertigung im Turbinenwerk sei eng verzahnt mit der Logistik, sagte dann auch Jan-Marc Lischka, Leiter der Siemens-Gasturbinenwerke Berlin, in seiner Grußrede. Sämtliche Materialien und Vorprodukte laufen in Falkensee zusammen und werden von hier an die Verbauorte bei Siemens verteilt. In der direkt nebenan liegenden Falkensee I genannten Halle läuft das gleiche für das Siemens Schaltanlagenwerk und weitere Kunden der Region ab. Eine große Herausforderung, die aber in der Region auch viele Arbeitsplätze geschaffen hat.

Falkensee war allerdings nicht der erste Brandenburger Standort der in Bremen ansässigen BLG. Begonnen hat das Engagement in Ludwigsfelde im Jahr 2001, wo ein Dienstleistungs- und Lieferantenzentrum für die Automobilindustrie entstand.

Die neue Halle, Falkensee II genannt, entstand in einer Bauzeit von nur rund sieben Monaten. Nachdem der Bauantrag im Juli 2017 gestellt und die Genehmigung im Oktober erteilt wurde, konnte bereits im Mai 2018 der Betrieb aufgenommen werden. Da die BLG schon seit April 2017 die Logistik für die Gasturbinenwerke direkt auf dem Gelände des Werks selbst ausgeführt hatte, stand nach der Inbetriebnahme in Falkensee ein Umzug an. Innerhalb von einem Monat sei diese anspruchsvolle Aufgabe bewältigt worden, lobte BLG-Vorstandsmitglied Jens Wollesen seine Mitarbeiter.

Übrigens, der ein oder andere mag sich erinnern, die neue Halle hat bereits ein Maskottchen. Noch vor der Inbetriebnahme hatte sich im Frühjahr ein Habicht, von der Belegschaft liebevoll Friedrich getauft, unter das Hallendach verirrt. Erst nach einem Gewitter war es gelungen, den entkräfteten Vogel einzufangen. Nachdem er von einem Experten aufgepäppelt wurde, konnte er direkt an der Halle wieder in die Freiheit entlassen werden (BRAWO berichtete).