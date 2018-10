Da war mehr drin für Preussen

Ulrich Gelmroth

Eberswalde „Eigentlich hatten wir gute Chance zum Siegtreffer. Doch den Stürmern fehlte diesmal das Quäntchen Glück“, bekannte Preussen-Trainer Obrad Marjanovic nach dem 0:0 seines FV Preussen Eberswalde im Spiel der Fußball-Brandenburgliga gegen TuS Sachsenhausen. Wobei sich die Eberswalder bewusst sind, dass Torwart Jacek Malanowski entscheidenden Anteil am Punktgewinn hatte. „Mit seiner tollen Parade kurz vor Abpfiff verhinderte Jacek ein fast sicheres Eigentor unserseits“, zollte Marjanovic seinem zweiten Keeper erneut viel Lob. Überhaupt waren beide Torleute die Spielverderber in dieser umkämpften Partie, hielten ihren Kasten sauber und brachten die Stürmer schier zur Verzweiflung.

Es zeigte sich schnell, dass sich das Geschehen vorrangig zwischen den Strafräumen abspielen würde. Torgefahr kam nur selten auf. Zu sicher agierten die Abwehrreihen. Und war doch einmal ein Stürmer in Schussposition, wie Chinonso Okoro nach Zuspiel von Steven Zimmermann, tauchte der TuS-Keeper ins Eck und die Topchance (15.) war dahin. TuS setzte auf Distanzschüsse. Kein so gutes Mittel, um Eberswaldes Torwart Malanowski zu beeindrucken. Da auch Gästekeeper Nick Schrobback seinem Gegenüber in nichts nachstand, wurden torlos die Seiten gewechselt.

Am Geschehen änderte sich danach nichts. Dann plötzlich Andor Müller einschussbereit vor der Torlinie. Doch Marcin Dymek kratzte das Leder dem Gästestürmer regelrecht vom Spann, verhinderte die Gästeführung (62.). Aus dem Gegenzug der Preussen heraus auf El-Moghrabi fast deren Führung. Doch Schrobback blieb mit einer Faustparade der Sieger.

Dann kam Paul Döbbelin als Stürmer. TuS erhöhte sofort das Tempo. Eberswalde schien plötzlich eine Verschnaufpause zu benötigen, war mehr in der eigenen Hälfte gebunden. Dann doch noch eine turbulente Schlussphase, in der das taktische Konzept gelockert wurde und beide voll auf den Siegtreffer spielten. Dabei stand das Duell zwischen Stürmer Okoro mit seinem Bewacher Kevin Höpfner wiederholt im Fokus.

Die guten Torchancen häuften sich. Preussen war dem ersten Heimsieg nach vier Anläufen gegen TuS nahe. Aber auch die Gäste hatten die Riesenchance zum erneuten Auswärtssieg. Torwart Malanowski im Flugmodus mit ausgestrecktem Arm lenkt den Ball zum Frust der Gäste noch um den Pfosten (88.). Es blieb bei der am Ende gerechten Punkteteilung, die beide Trainer aber nicht so richtig glücklich machte. Für beide war mehr drin in diesem Spiel, so der einhellige Tenor der beiden Spielleiter.