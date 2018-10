Entlaufene Kühe erschrecken Menschen in Nassenheide

Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Fünf Kühe, zwei Muttertiere und drei stattliche Kälber, sorgen in Nassenheider seit Wochen für Aufregung. Doch Landwirt Andreas Völker aus Grüneberg, dem die Tiere gehören, gelingt es nicht, sie wieder einzufangen.

Weil die Kühe mittlerweile stark verwildert sind und der Landwirt nicht riskieren möchte, dass sie doch noch Schaden anrichten, hat er in seiner Not sogar eine Abschussgenehmigung beantragt. Das war am Montag, 24. September. Doch bislang steht die noch immer aus. Das Problem an der Sache ist, dass nicht nur eine, sondern viele Behörden an dem Genehmigungsverfahren beteiligt sind. Involviert sind unter anderem das Veterinäramt des Kreises, die Untere Jagdbehörde und die Revierförsterei Nassenheide. Denn den Wald und die Felder rund um Nassenheide haben sich die Tiere als „ihr“ Revier ausgesucht.

Ausgebüxt waren die Kühe, als Völker sie in der Nacht zum 1. September auf eine neue Weide umsetzen wollte. „Sie ließen sich nicht auf den Wagen treiben, haben den Absperrzaun umgetreten und sind einfach in der Nacht verschwunden“, so der Landwirt.

Die Tiere einzufangen gestaltet sich insofern schwierig, da sie sich tagsüber in den Wald zurückziehen. „Das Gebiet ist zu groß, um dort nach den Kühen zu suchen“, so Völker. Dass die Tiere in unregelmäßigen Abständen immer wieder in und um Nassenheide gesichtet werden, bestätigt auch Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Sechs Einträge sind im Bericht des vergangenen Monat zu finden. Doch sofern von den Tieren keine Gefahr für den Straßenverkehr ausgeht, informieren die Beamten nur den Besitzer. „Bis ich aus Grünberg in Nassenheide bin, sind die Tiere aber meist schon wieder weg.“ Allein für diese Sichtungsfahrten sind bei Völker mittlerweile 2.000 Kilometer zusammengekommen.

Die Tiere töten, das tut ihm in der Seele leid, wie Völker sagt. „Doch schlimmer ist es, wenn sie sich tatsächlich einmal auf die Straße verirren und einen Unfall verursachen“, stellt begründet er seinen Antrag.