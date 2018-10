Wriezen setzt Wiederaufbau fort

MOZ

Wriezen (MOZ) Der Gemeindekirchenrat und der Förderverein Marienkirche Wriezen laden am 12. Oktober zu einer Informationsveranstaltung zur nächsten Bauetappe an der Marienkirche Wriezen ein. Diese findet um 13 Uhr in dem seit dem Mittelalter stadtbildprägenden Gebäude am Marktplatz statt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Im Mittelpunkt stehen die nächsten Schritte des Aufbaus der Marienkirche, die Ende des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt worden war und seither zum großen Teil immer noch Ruine ist.

Gemeindekirchenrat und Förderverein wollen zugleich die Gelegenheit nutzen, sich für die bisherige Unterstützung zu bedanken. Besonderer Dank gelte den Stadtverordneten, dem Bürgermeister Karsten Ilm (CDU), dessen Vorgänger Uwe Siebert (parteilos) sowie Friedhelm Zapf. Sie hätten es durch namhafte Zuschüsse aus dem Haushalt der Stadt ermöglicht, die bisher größte Bauetappe in diesem Jahr zu beginnen, hieß es.

Die finanzielle Unterstützung des Kirchenkreises, des Evangelischen Konsistoriums, ein Zuschuss der Badischen Landeskirche, Spenden des Fördervereins und eine beachtliche Summe an Eigenmitteln der Kirchgemeinde machten es möglich, einen Förderantrag zu stellen. Die Bausumme beläuft sich dabei auf mehr als 3,4 Millionen Euro. Davon sind 1,5 Millionen Euro Eigenmittel. Seit Mai liegt der Bewilligungsbescheid vor.

Der Architekt Rainhard Pavlitschek begleitet den Aufbau der Marienkirche bereits seit mehr als zehn Jahren. Seine Ausführungen zu den aktuellen Baumaßnahmen werden die Grundlage der Veranstaltung bilden. Interessierte Bürger und besonders Gewerbetreibende sind dazu willkommen. So gehe es dabei unter anderem auch um die Frage, wie sich regionale Firmen bei Ausschreibungen beteiligen können.

Im Anschluss gegen 15.30 Uhr ist im Gemeinderaum die Mitgliederversammlung des Fördervereins Marienkirche Wriezen.