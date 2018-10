Bunt wie das Leben und der Teebeutel

Stephan Achilles

Falkensee Der Alltag hat nicht nur gute Seiten. Einsamkeit, Depressionen, Überforderung, Erschöpfungs- und Angstzustände - wer hatte nicht schon einmal den Eindruck, an die eigenen Grenzen gestoßen zu sein. Manch einer findet allein keinen Ausweg. Psychische oder seelische Beeinträchtigungen stellen sich ein. Hilfe bietet in diesen Fällen die Stephanus-Lichtblick gGmbH, deren Kontakt- und Beratungsstellen in Falkensee und Nauen zu finden sind. Am 27. September hatte die Falkenseer Kontakt- und Beratungsstelle in der Straße der Einheit 114 zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen.

Kontaktstellenleiterin Ulrike Schultze und die Mitglieder des Lichtblick-Teams empfingen die Besucher mit Bratwurst, belegten Broten, Kuchen und Kaffee. Beim Rundgang wurden die Räume und Möglichkeiten vorgestellt. „Wir sind für alle da, deren Leben etwas durcheinandergeraten ist“, sagte Ulrike Schultze. Um von uns Hilfe zu bekommen, brauche man weder eine ärztliche Diagnose oder ein Rezept, versichert sie. Auch wenn man sich einfach nur einsam fühlt, ist man willkommen. Gesprächskreise bei Tee oder Kaffee, mit oder ohne Angehörige erleichtern das Kennenlernen. In den beiden gemütlichen Räumen mit Wohnzimmeratmosphäre im Obergeschoss findet jeder einen Platz. Die Angebote sind vielseitig und reichen von Handarbeit und Basteln über Malen und kreatives Schreiben bis zu Yoga- und Faszien-Training. Man spielt Dart und Schach oder fährt gemeinsam zum Schwimmen in das Hallenbad in der Gatower Straße. Im Erdgeschoss gibt es sogar eine Fahrradwerkstatt, die ihre Dienste für jeden Bürger gegen geringes Entgelt anbietet.

Im Erdgeschoss hat auch Matsky sein Domizil gefunden. Der Künstlername steht für Matthias Fensky, den Heimatmaler aus Falkensee, wie er sich selbst nennt. Nach einem Wasserschaden in seinem Atelier hat ihm das Lichtblick-Team vorübergehend einen Raum zur Rettung seiner Bilder zur Verfügung gestellt. Dort malt er nun und gibt Unterricht für interessierte Lichtblick-Mitglieder. Die Motive des 56-jährigen sind vielfältig. Landschaften und Architektur, Portraits und Akte, Blumen und Tiere, es gibt wohl nichts, was Matsky nicht malt. Die Farben sind kräftig und „bunt wie das Leben“, meint er selbst.

Schaut man einige Bilder genauer an, so erkennt man versteckte Details. Im Portrait vom großen Psychoanalytiker Sigmund Freud findet sich eine Aktdarstellung, in der Wolke auf dem Bild des Falkenseer Hexenhauses verbirgt sich eine Gestalt auf einem Besen. Einen Teil dessen, was er malt, hat Matsky auf Fotos, Postkarten oder anderen Bildern gesehen. Den Rest fügt er mit unerschöpflicher Phantasie dazu. Seit einem Motorradunfall im Jahr 1981 ist Matsky an den Rollstuhl gebunden. „Malen ist meine Art, mit dem Leben klar zu kommen“, sagt er. „Auf diese Weise reise ich in Gedanken überall hin.“ Urlaubsbilder von Freunden, selbst das Miniaturbild auf einer Teebeutelverpackung inspirieren ihn. Er nimmt auch Aufträge an oder verkauft seine Bilder für wenig Geld. Auch zum „Tag der offenen Tür“ wechselte das eine oder andere Ölgemälde seinen Besitzer. „Ein Teil der Einnahmen geht an den Lichtblick-Verein mit dem ich schon viele Jahre verbunden bin“, versichert der Maler, dessen Werke man auch auf der Webseite www.matsky.de anschauen kann.

Wer Interesse an den Angeboten der Kontakt- und Beratungsstelle Falkensee der Stephanus-Lichtblick gGmbH in der Straße der Einheit 114 hat, kann sich dort gern melden. Ansprechpartner sind telefonisch über 03322/429906 zu erreichen. Geöffnet ist Montag nach Vereinbarung, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8 bis 14 Uhr. Wer möchte, kann auch einfach mal an einem Mittwoch, von 9 bis 11 Uhr zum gemeinsamen Frühstück für 2,50 Euro hereinschauen oder Dienstag und Donnerstag zum Mittagstisch für ebenfalls 2,50 Euro kommen. Einen Blick auf die interessanten Bilder von Matsky gibt es gratis dazu.