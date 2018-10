OVG plant weitere Buskonzerte

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Das Buskonzert der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) am 31. August soll kein einmaliges Erlebnis gewesen sein. Das kreiseigene Unternehmen plant bereits weitere Veranstaltungen. Das nächste Konzert soll im Advent über die Bühne gehen.

Es war ein Experiment – und es ist geglückt. Ende August hatte die OVG ein Dutzend Rock-, Pop- und Hip-Hop-Musiker bei einer Sonderfahrt auf der Linie 824 von Oranienburg nach Hennigsdorf und zurück auftreten lassen. Zusteigen durften Zuhörer an jeder Station. Als Eintrittskarte diente ein gültiger Fahrschein. Die rund 100 Plätze im Bus waren im Grunde aber schon an der ersten Station vergeben. „Die Resonanz war wirklich gut“, sagt Susann Cersovsky von der OVG, die das Konzert mit einer Werbeagentur organisiert hatte. Viele Fahrgäste hätten im Bus den Wunsch nach weiteren Konzerten geäußert.

Die soll es auch geben. Bereits im Advent soll es wieder soweit sein. „Wir wollen ein weihnachtliches Konzert im Bus veranstalten“, kündigt Susann Cersovsky an. Bei dem sollen aber keine Rockmusiker oder Rapper auftreten, sondern ein Ensemble, das eher weihnachtliche Klänge anstimmt. „Wir wollen auch andere Zielgruppen ansprechen und denken dabei unter anderem an einen Gospelchor.“ Inzwischen hat die OVG die Musikschulen im Kreis angeschrieben. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Susann Cersovsky: „Es wird aber auf einen Tag Anfang Dezember hinauslaufen.“

Neu wird beim zweiten Konzert auch sein, dass keine Linienfahrt mehr mit festem Fahrplan simuliert wird, bei der an jeder Haltestelle zugestiegen werden kann. Die OVG will stattdessen Karten im Vorverkauf anbieten. Auch ein kleinerer Bus soll auf die Reise geschickt werden. Bei der Premiere hatte es sich anfangs als problematisch erwiesen, dass die Musiker in einem Gelenkbus weit vorn, wo Platz für die Kinderwagen ist, ihre Bühne bekommen hatten. Wer hinten im Bus saß, hörte fast nichts. Die Musiker hatten damals aber improvisiert und kurzerhand einfach eine zweite Bühne im hinteren Teil des Busses eröffnet und ihre Konzerte parallel gegeben.

Davon abgesehen, dass die OVG mit den Buskonzerten durchaus auch Werbung in eigener Sache macht, hat sie zumindest beim ersten Konzert auch ganz hilfreiche Erkenntnisse gewonnen. Susann Cersovsky: „Ich habe mit vielen im Bus über ihre Erfahrungen mit uns gesprochen. Die Leute haben mir ihre Wünsche und Sorgen durchaus offen geschildert, weil sie oft gar nicht wussten, dass ich für die OVG arbeite.“ Die Informationen seien für die kreiseigene Gesellschaft aber hilfreich, manches zu überdenken und nach Möglichkeit auch zu verbessern.

Die Musiker selbst hatten sich beim ersten Konzert durchaus darüber zufrieden gezeigt, mal auf einer ganz anderen Bühne spielen zu dürfen.