Julia Lehmann

Liepe (MOZ) Liepe will wolfsfrei bleiben. In einem fast einstimmig gefassten Beschluss hat die Gemeindevertretung das Land Brandenburg jüngst dazu aufgeordert, das Lieper Gebiet in ihrem Wolfsmanagementplan als eine für den Wolf nicht geeignete Zone auszuweisen.

Damit reiht sich die kleine Gemeinde des Amtsgebiets Britz-Chorin-Oderberg bei 20 weiteren Kommunen in ganz Brandenburg ein, die die Erklärung ebenfalls beschlossen haben. 30 weitere würden den Beschluss auf ihre Tagesordnung nehmen, so Reinhard Jung, Geschäftsführer des Brandenburger Bauernbunds. Der Bauernbund hatte die Kommunen dazu aufgefordert, durch ihre Beschlüsse ein Zeichen zu setzen. Landwirte wie Jung fürchten um ihr Weidevieh, das sie allein durch Stromzäune nicht ausreichend geschützt sehen. Auch in Liepe ging die Initiative zum Beschluss von Karl-Heinz Manzke, Geschäftsführer der Weidewirtschaft Liepe, aus.