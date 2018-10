Jetzt an Grippeschutz denken

Syliva Passow

Havelland Die Influenza kommt so regelmäßig wie der Nebel im Herbst. Im vergangenen Jahr war die Anzahl der Grippe-Fälle außergewöhnlich hoch. 594 Erkrankungen wurden 2017/18 beim Landkreis Havelland gemeldet. Im Jahr zuvor waren es 354. Im gesamten Bundesgebiet hatte es in der zurückliegenden Grippesaison einen Anstieg gegeben, meldete auch das Robert-Koch-Institut.

In die Statistik fließen nur Fälle ein, bei denen die Grippe vom Arzt als solche erkannt wurde. Nicht entdeckte Fälle können hier somit nicht abgebildet werden. Die sichere Diagnosestellung hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verbessert und findet auch immer breitere Anwendung. Dazu Dr. Erich Hedtke, Amtsarzt des Landkreises Havelland: „Die angestiegenen Fallzahlen sehe ich vor allem mit der besseren Verbreitung der Diagnostik verbunden. Neben den Kliniken haben in den vergangenen Jahren mehr Kinderärzte und Allgemeinmediziner den Influenza-Schnell-Test angewandt. Das verändert zwar nicht die Krankheitslast, aber es erhöht die genaue Diagnosestellung.“

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) weist indes darauf hin, dass die Monate Oktober und November optimal sind, um sich gegen Grippe impfen zu lassen. „Nach der Impfung dauert es etwa 14 Tage, bis der Körper einen ausreichenden Schutz aufgebaut hat. Deshalb ist es so wichtig, sich rechtzeitig vor dem Start der Grippewelle impfen zu lassen, um gegen die gefährliche Virusgrippe gewappnet zu sein“, so Dipl.-Med. Andreas Schwark, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVBB. Der Impfschutz hält etwa ein halbes Jahr. Schwark empfiehlt den Impfschutz besonders für Menschen ab dem 60. Lebensjahr, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen mit Vorerkrankungen des Herzens oder Kreislauferkrankungen, Diabetikern, Bewohnern von Alten- oder Pflegeheimen und Schwangeren. Dazu Menschen, die selbst viel mit Menschen zu tun haben, besonders im Bereich der Pflegerischen- und medizinischen Leistungen, sowie Lehrern, Erziehern und Busfahrern. Neben Kinder- und Hausärzten bieten, laut Schwark, inzwischen schon sehr viele Brandenburger Fachärzte die Impfung an.

Die hohe Anzahl der Erkrankten in der Vorsaison erklärt sich Amtsarzt Hedtke mit dem seinerzeit verwendeten Impfstoff. „2017/18 haben die gesetzlichen Krankenkassen lediglich den Dreifach-Impfstoff erstattet, das heißt, wir hatten ungewöhnlich viele Erkrankte trotz Impfung. Der Vierfach-Impfstoff wäre meines Erachtens die eindeutig bessere Wahl gewesen. Dieser hohe Wert hat sich auch in der Entscheidung der Kassen niedergeschlagen, in dieser Saison die Kosten für den Vierfach-Impfstoff zu übernehmen, was ich ausdrücklich begrüße.“

Ausgerechnet die fehlende vierte Komponente hatte im Vorjahr dafür gesorgt, dass viele eigentlich Geimpfte dennoch erkrankten. In diesem Jahr erhalten daher erstmals alle gesetzlich Versicherten den neuen Vierfach-Impfstoff. Dieser wirkt nun gegen vier Stämme der Influenza-Viren. Damit erhöht sich der Schutz für die Geimpften und gleichzeitig auch all jene Menschen in unmittelbarer Umgebung. Denn ohne den Wirt Mensch hat es das Virus in seiner Ausbreitung schwer.