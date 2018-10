Drei kleine Ortswehren löschen künftig gemeinsam

MOZ

Kiehnwerder/Sietzing Die Feuerwehren von Kiehnwerder, Sietzung und Klein Neuendorf haben sich zusammengetan. Die neue Wehrführung besteht aus vier Personen: Wehrführer ist René Adam aus Klein Neuendorf, informierte Letschins Vize-Bürgermeisterin und Ordnungsamtsleiterin Eveline Fiedrowicz. Seine Stellvertreter sind Thomas Köhn aus Sietzing sowie Thomas Manthei und Thomas Skutnik aus Kiehnwerder. Die drei Wehren werden ihre Ausbildung gemeinsam absolvieren und gehören laut Ausrückordung mit ihrer Technik zu einem Einsatzteam, erläuterte Eveline Fiedrowicz.

Dies ist nicht die erste Zusammenlegung dieser Art. Vor anderthalb Jahren haben sich Neubarnim und Gieshof-Zelliner Loose vereint. Dort ist der Neubarnimer Karl-Heinz Rückheim Wehrleiter und Sylvia Gerhard aus Neubarnim und Peter Meyer aus Gieshof sind die Stellvertreter. So haben es die Wehren selbst entschieden. Die Alternative wäre eine Auflösung der Wehren gewesen, so die Vizebürgermeisterin.

In Kiehnwerder war die Zusammenlegung mit Sietzung und Klein Neuendorf eine Entscheidung mit Ansage. Bereits 2016, als die Feuerwehr ihr 80. Jubiläum feierte, kündigte der Wehrleiter von Kiehnwerder sein Ausscheiden aus dem aktiven Dienst an. Karl-Heinz Krüger ist seit 1977 im Amt. Er ist einer der dienstältesten Ortswehrleiter in Brandenburg. Nun wechselt er in die Alters- und Ehrenabteilung. Ortsvorsteher Peter Hübner hatte bereits zum Jubiläum versichert: „So wie es ist, wird es sicher nicht weitergehen. Aber es wird weitergehen!“

Letschins Gemeindewehrführer Ralf Karaschewski erklärte, dass die Feuerwehr mitten im Dorf bleiben soll. Doch dafür muss auch jetzt noch einiges getan werden. Das Gerätehaus ist in einem unzureichenden Zustand und ein Fahrzeug wäre dringend nötig. Investitionen hängen aber auch von der Entwicklung der Wehr ab, so Eveline Fiedrowicz.