Löw überrascht mit Uth - Gündogan und Petersen fehlen

dpa-infocom

Berlin (dpa) Mit Neuling Mark Uth will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den nächsten Spielen gegen die Niederlande und Weltmeister Frankreich ihre Chance in der Nations League wahren.

Bundestrainer Joachim Löw berief den 27 Jahre alten Schalker Stürmer überraschend in sein 23-köpfiges Aufgebot für die Partien am 13. Oktober in Amsterdam und drei Tage später in Paris. Nicht dabei sind die verletzten Ilkay Gündogan und Nils Petersen. «Vor uns liegen zwei wichtige Spiele, die wir sehr ernst nehmen. Die Ergebnisse werden richtungsweisend für das Abschneiden in unserer Nations-League-Gruppe sein», erklärte der Bundestrainer.

Deutschland muss in dem neu geschaffenen Wettbewerb unbedingt Punkte holen, sonst droht sogar der Abstieg aus der höchsten Liga A. Am Dienstag trifft sich das Team in Berlin zur Vorbereitung auf die brisanten Duelle mit Oranje und Frankreich. Torhüter Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Sebastian Rudy (Schalke 04) und Jonas Hector (1. FC Köln), die beim Saisonstart fehlten, kehren zurück. Damit sind insgesamt 18 Spieler dabei, die im Sommer beim historischen WM-Vorrunden-Aus im Kader standen. «Im Kern vertraue ich in dieser Phase den Spielern, die wir auch schon im September zusammen hatten», sagte Löw. Nicht berücksichtigt wurde der Leverkusener Verteidiger Jonathan Tah.

Dass Uth zum jetzigen Zeitpunkt den Sprung in Löws Aufgebot gelingt, war eher nicht vorauszusehen, auch wenn der Bundestrainer erklärte: «Wir haben Mark Uth schon länger beobachtet. Er ist dynamisch, schnell und strahlt immer eine gewisse Torgefahr aus. Nun wollen wir ihn gerne besser kennenlernen.» Nach seinem Wechsel von 1899 Hoffenheim zu Schalke in diesem Sommer hat der gebürtige Kölner Uth allerdings noch nicht gezündet. Nach neun Pflichtspielen für die Königsblauen wartet er noch immer auf sein erstes Tor.

Das Aufgebot für die Länderspiele in der Nations League gegen die Niederlande (13.10.) in Amsterdam und gegen Frankreich (16.10.) in Paris:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Jérôme Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Köln), Mats Hummels (Bayern München), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (1899 Hoffenheim), Niklas Süle (Bayern München)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Bayern München), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (FC Schalke 04), Leroy Sané (Manchester City), Mark Uth (FC Schalke 04), Timo Werner (RB Leipzig)