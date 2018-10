Weitere Arbeiten am Urnenfeld 2019

Thomas Berger

Reichenow (MOZ) Wie in alten Zeiten üblich, liegt der Reichenower Friedhof noch heute direkt neben der Dorfkirche. Ein gepflegt wirkendes Areal – das liegt, wie Pfarrer Christian Kohler betont, am lobenswerten ehrenamtlichen Einsatz der Dorfbewohner. „Zweimal pro Jahr gibt es einen großen Arbeitseinsatz, da kommen wir immer auf 20 bis 30 Mitwirkende“, berichtet er. Und unterstreicht, dass sie es nur aus Gemeinsinn tun, ohne jede Aufwandspauschale, wie ihnen manch andere Bürger unterstellen.

Erste Vorbereitungen sind auch schon auf einer Fläche für Urnenbestattungen erfolgt, die in Nachbarschaft des kleinen Ehrenmals für die Kriegsopfer liegt. Als 2015 eine Gedenkveranstaltung zu 70 Jahren Kriegsende stattfand, entwickelte sich auch ein Dialog mit der Kommune. „Diese Aktion war ein gutes Zusammenwirken. Und es waren auch einige Leute dabei, die der Kirche eher kritisch gegenüberstehen“, so Kohler.

Ein größerer Einsatz für das Urnenfeld, als unter anderem ein paar Bäume gerodet wurden, habe ebenfalls zusammengeschweißt. Jetzt muss die Fläche noch richtig planiert und Rasen ausgesät werden, das stehe für 2019 an. Die Notwendigkeit einer solchen Ergänzung steht außer Frage: Regelmäßige Pflege normaler Gräber werde immer schwieriger, wenn die Nachkommen nicht mehr am Ort oder zumindest in der Umgebung leben.

Wichtig sei generell die Zukunftssicherung des Friedhofes. Im Vergleich liege Reichenow mit den Beiträgen für eine Grabstelle sehr niedrig, merkt der Pfarrer an. „Gemessen an den realen Kostenbelastungen, müsste eine Stelle auf einem kleinen Dorffriedhof aber sogar teurer sein als in der Stadt“, gibt er zu bedenken. Man habe aber die Absicht, die Sätze so lange es geht, stabil zu halten – und trotzdem das Areal immer noch optisch ansprechender zu gestalten.

Eine große Hilfe bei der Friedhofsverwaltung sei, dass ein Mann aus der Kirchengemeinde schon vor einigen Jahren alle Grabstellen in einem digitalen Lageplan erfasst habe. „Nachdem er selbst verunglückt und seither nicht mehr in der Lage dazu ist, kümmert sich seine Frau darum, das fortzuführen.“ Eben weil auf dem Friedhofskonto nicht viel Geld für Investitionen verfügbar ist, sei man weiterhin auf die ehrenamtliche Tätigkeit der Dörfler angewiesen, betont Kohler.