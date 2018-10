Optimierungs-Hilfe zum Nulltarif

Marco Marschall

Eberswalde Wie fit sind Barnims Firmen, wenn es um Digitalisierung geht? Ein Team der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) greift ihnen unter die Arme. Und das kostenlos – keine individuelle Unternehmensberatung, sondern Hilfe zur Selbsthilfe.

„Irgendwann wird es jeden einholen“, sagt Professor Jürgen Mallok vom Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft der HNE über die Digitalisierung. Der Raum, in dem er das sagt, unterstreicht das. Im Technikum auf dem Waldcampus sind mehrere Computerbildschirme aufgebaut, einige Laptops. Von der Decke hängt ein gewaltiger Roboterarm. „Für die Fräsbearbeitung“, sagt Klaus Dreiner, Professor für Holzingenieurwesen.

Er, Mallok und Susann Feuerschütz, ebenfalls vom Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft, wollen das Projekt „Mittelstand 4.0“ ein Stück bekannter machen, von dem auch Firmen in Eberswalde und dem Barnim profitieren können. Einige haben das bereits getan und kürzlich zusammen mit weiteren Unternehmen aus Nordbrandenburg an einem Workshop teilgenommen. Dort haben sie mehr über die Prozesse ihres Unternehmens erfahren. Diese abzubilden sei die Grundlage für die Digitalisierung. Wer die Prozesse in seiner Firma nicht kennt, brauche 4.0 nicht einführen, meint Jürgen Mallok.

Initiator der kostenlosen Unternehmenshilfe ist das Bundeswirtschaftsministerium. 23 Kompetenzzentren in ganz Deutschland sollen Firmen fit machen. 3,5 Millionen Euro über drei Jahre erhält dafür allein das Kompetenzzentrum Cottbus, an das auch das HNE Team andockt.

Und wie sehr lassen sich Firmen für das Thema begeistern? „Wie so oft sind ein Drittel Feuer und Flamme, ein Drittel reagiert ablehnend und ein Drittel ist wankelmütig und will erstmal abwarten, was die anderen machen“, sagt Jürgen Mallok.

Zielgruppe des HNE-Teams sind Firmen mit einer Größe von einem bis 250 Mitarbeitern. Diese erhalten keine individuelle Unternehmensberatung, sondern Hilfe zur Selbsthilfe, wie Mallok erklärt. Dabei sollen die Firmen auch voneinander lernen, die Chefs von ihren Mitarbeitern. Bei einer Unternehmensberatung gehe der Berater rein, formuliere die Prozesse und gehe wieder raus. Das machen die Firmenchefs und Mitarbeiter nun im Zusammenspiel. Die Branche ist egal. Bäcker und Druckerei ergründen gemeinsam, wo ihnen die Digitalisierung helfen könnte oder sogar dringend notwendig ist.

Lieferanten könnten das verlangen, Kunden, der Konkurrenzdruck – aber auch der Fachkräftemangel. „Der Azubi von heute möchte gern mit Apps und mobilen Endgeräten arbeiten“, erklärt Jürgen Mallok. Arbeitgeber, die einen modernen Arbeitsplatz anbieten können, seien da im Vorteil. Ein weiterer sei das Einsparen von Suchzeiten. 30 Prozent der Arbeit in Betrieben gehe, so Mallok, für die Suche nach etwas drauf. Das kann Material oder Arbeitsgerät sein.

Durch die Vernetzung mit den Unternehmerverbänden von Barnim und Uckermark, kennt sich das HNE-Team in der Firmenlandschaft der Landkreise aus. Weniger als zehn Prozent würden derzeit 4.0 praktizieren. Der Widerstand richte sich aus Sicht von Klaus Dreiner nicht gegen die Digitalisierung, sondern dagegen, dass sich im Unternehmen etwas ändern, ein Aufwand betrieben werden muss.

Um diese Veränderungsbereitschaft geht es auch beim nächsten Fachtag, zu dem das Team der HNE einlädt: am 16. Oktober, ab 15.30 Uhr in der Mensa auf dem Waldcampus. Ein Anmeldeformular für die kostenlose Veranstaltung findet sich auf der Internetseite: www.kompetenzzentrum-cottbus.digital