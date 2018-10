Auto in Fußgängergruppe gefahren

dpa

Berlin (dpa) In Berlin-Charlottenburg ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren und anschließend in ein Haus gekracht. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, wurden nach Augenzeugenberichten insgesamt mindestens fünf Menschen verletzt. Ursache des Unfalls am Freitagmittag könnten gesundheitliche Probleme des Autofahrers gewesen sein, twitterte die Polizei.

Der weiße PKW fuhr laut Feuerwehr auf den Bürgersteig und erfasste mehrere Menschen, die vor einem Café saßen oder standen. Dann landete der Wagen in der Hauswand. Auch ein Transporter wurde beschädigt. Mindestens zwei Menschen wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Unter den insgesamt mindestens fünf Verletzten ist auch der Fahrer des Unfallwagens.

Ob ein Zusammenstoß mit einem anderen Auto am Anfang der Unfallkette stand oder ob der weiße PKW direkt von der Straße abkam, war zunächst noch unklar, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Haus wurde stark beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in der Helmholtzstraße 16. Der Alarm ging bei der Feuerwehr um 12.25 Uhr ein.