Bund spricht mit Land über Finowkanal

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am 14. Oktober endet die Schleusen-Saison am Finowkanal, die am 13. April begonnen hatte. Ob und wie Deutschlands älteste in Betrieb befindliche künstliche Wasserstraße dauerhaft schiffbar bleibt, ist aus zwei Gründen ungewiss. Zum einen gibt es nach der Entscheidung der in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal (KAG) organisierten Anrainer, zumindest vorerst weder die komplette Wasserstraße noch nur die Schleusen vom Bund zu übernehmen, noch immer keine belastbare Zukunftsperspektive. Zum anderen stehen auch die bisherigen Regelungen zum eigentlichen Schleusen-Regime auf dem Prüfstand.

In der Stadtverordnetenversammlung hat Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski, zugleich im Ehrenamt Vorsitzender der KAG, berichtet, dass der Kontakt zum Bund nach dem Abbruch der Übernahmeverhandlungen nicht abgerissen sei. Daher wisse er, dass der Bund und das Land Brandenburg gerade „ausgesprochen konstruktiv“ miteinander über den Finowkanal reden würden. „Wir setzen unsere Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis dieser Verhandlungen“, sagte das Stadtoberhaupt. Es sei prima, dass der Finowkanal auch im Haushaltsentwurf des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur auch fürs kommende Jahr berücksichtigt sei.

Zuvor hatte bereits Jens Koeppen (CDU), der für Uckermark und Barnim direkt gewählte Bundestagsabgeordnete, darauf hingewiesen, dass der Bund weiterhin bereit sei, im Falle einer Übernahme des Finowkanals 50 Prozent aller Investitionskosten zu tragen. „Dies ist keine Selbstverständlichkeit und sollte vor allem vom Land als Signal ernst genommen werden“, hob der Politiker hervor.

Wie auch immer die Gespräche über eine mögliche Übernahme der Wasserstraße ausgehen – das Schleusenregime wird die KAG auch 2019 wieder herausfordern. Das hat Eberswaldes Bürgermeister im Parlament angekündigt. Das Jobcenter Barnim habe mitgeteilt, dass es seinen Zuschuss zu den Lohnkosten der Schleusenwärter reduzieren werde. „Wir stehen also vor der Entscheidung, unseren Anteil zu erhöhen oder Abstriche an der Qualität hinzunehmen“, betonte Friedhelm Boginski.

Im vorigen Jahr hatte allein die Stadt Eberswalde für den Betrieb der Schleusen 35 000 Euro bewilligt, in diesem Jahr waren es bereits 65 000 Euro. Wie viel Geld 2019 gebraucht wird, soll in den Haushaltsberatungen thematisiert werden.

Aktuell sichern in der Saison täglich von 9 bis 17 Uhr 16 geförderte Schleusenwärter den Betrieb ab.