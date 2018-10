Musik ist Wandel und Beständigkeit

Matthias Wagner

Eberswalde Wenn etwas Bestand hat, dann der Wandel, heißt es. Chorleiterin Christine Arnold hat nach 26 Jahren die Musikschule Barnim verlassen und sich noch einmal auf den Weg zu neuen Ufern gemacht. Seit September ist die leidenschaftliche Musikpädagogin an der Freien Oberschule Finow anzutreffen.

Leicht sei es ihr nicht gefallen, verrät die in Saarmund bei Potsdam aufgewachsene Christine Arnold. Immerhin verbindet die passionierte Chorleiterin eine beinahe 30-jährige Geschichte mit der Musikschule Barnim. „Aber jetzt freue ich mich über die neue Herausforderung!“, sagt sie.

Die Anfänge in Eberswalde gehen bis auf das Jahr 1990 zurück, als Christine Arnold noch in Greifswald Musik studierte.

Ort des Geschehens war damals die Westend-Schule, heute Karl-Sellheim-Schule. Dort hatte Pädagogin Christiane Grunert bereits 1965 einen Kinderchor gegründet, der 2015 sein 50-jähriges Bestehen feiern durfte.

Christine Arnold übernahm die Leitung des Chores im Jahre 1990 und führte ihn 1992 unter das Dach der heutigen Musikschule Barnim. Zudem setzten sich seinerzeit Silvia Siara, damals verantwortlich für Kultur im Kreis Eberswalde, und in der Folge auch der einstige Musikschulchef Josef Günther sehr engagiert für den Chor und seine neue Leiterin ein.

Dafür wurde eigens eine neue Stelle geschaffen und alle Beteiligten konnten auf diese Weise profitieren. Die Musikschule bekam viele neue Schüler sowie einen auftrittsfähigen Chor und Christine Arnold ein musikalisches Zuhause.

Seither trägt das Ensemble, nach einer Idee von Christine Arnold, den Namen „Aves Cantantes“, was ins Deutsche übersetzt für „Singvögel“ steht. 1993 kam der Erwachsenenchor „Porta Musica“ hinzu, der bis heute besteht. Die ganz Kleinen dürfen sich „Spatzenchor“ nennen.

„Ich wollte schon immer Chorleiterin werden“, bekennt Arnold und das war für Christiane Grunert Grund genug, ihren Chor in die Hände der seinerzeit sehr jungen Frau zu geben. „Sie hat sich beinahe wie eine Mutter um mich gekümmert und mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht“, erinnert sich Christine Arnold. Das habe ihr Freiraum für die Entfaltung eigener Ideen gegeben und die Möglichkeit, auch mal einen Fehler machen zu dürfen, fügt sie hinzu.

Unzählige Höhepunkte begleiteten das Musikschulchorleben seither. So wie die Begegnung mit einem israelischen Jugendchor 1995, die ihren Abschluss mit einem gemeinsamen Friedenskonzert in der Katholischen Kirche anlässlich des 50-jährigen Kriegsendes fand.

Unvergessen auch die Einladung des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau zur Veranstaltung „Kinder musizieren für Kinder“ 2003 ins Berliner Schloss Bellevue.

In jüngerer Vergangenheit sind die Mitwirkung an Antonín Dvoráks Oper „Rusalka“ 2014 und Mozarts „Die Zauberflöte“ im Kloster Chorin (2011, 2012) zu nennen. Gern erinnert sich Christine Arnold auch an die gemeinsame Veranstaltung mit der Stadtbibliothek „Bücherwurm trifft Ohrwurm“.

Viele Auftritte, Auszeichnungen und Erlebnisse zeichnen den Werdegang des Chores durch die zurückliegenden Jahre oder „mehr als mein halbes Leben“, wie Christine Arnold lachend sagt. Da kann nur eine kleine Auswahl diese bewegte Zeit skizzieren.

„Stolz bin ich, dass auch bedeutende Komponisten in Eberswalde zu Gast waren und für unseren Chor komponiert haben“, sagt Arnold. Darunter Gunther Erdmann, Rainer Lischka, Jürgen Golle und Gottfried Glöckner, um nur einige zu nennen. Genauso wichtig sind ihr die vielen Kontakte zu Chören aus anderen Ländern und Städten. „Es gab Zeiten, da war jedes Jahr ein Chor aus einem anderen Land in Eberswalde zu Gast, um mit uns gemeinsame Konzerte zu gestalten“, erinnert sie sich dankbar.

„Unsere erfolgreichen Teilnahmen an den Chorfestivals in Halle, in Wolfenbüttel beim Europa Cantat junior, im belgischen Neerpelt, aber auch an den Landeschorwettbewerben in Brandenburg haben eine festen Platz in der Erinnerung“, sagt die Chorleiterin.

Nicht zu vergessen auch die großen Chortreffen zum 30., 40. und 50. Geburtstag des Chores.

Und so waren die Musikschule und Christine Arnold über mehr als ein Vierteljahrhundert nicht auseinander zu denken. „Ich konnte mir nie vorstellen, die Musikschule eines Tages zu verlassen“, bekennt sie. Der Entschluss zu gehen, war ein langer, schmerzhafter Prozess.

Doch alles hat seine Zeit und so ließen es die Umstände nicht anders zu, den Kurs zu wechseln und die Segel noch einmal neu zu setzen. Der Wind bleibt indes derselbe. Es sind die Töne, die Musik und die Gemeinschaft, welche die Geschichte für Christine Arnold fortschreiben. Eine Form von Beständigkeit durch die Musik also, wenn man so will.

Und gerade der Gemeinsamkeit des Chorlebens misst Christine Arnold eine nicht zu unterschätzende Bedeutung bei. Wie sich in der Musik die Töne zur Melodie formen, wachse aus der Summe der Sängerinnen und Sänger das Ganze. Kleine Unstimmigkeiten, Dissonanzen, seien für das Vorankommen dabei ebenso von Wichtigkeit wie die Harmonie, meint die Chorleiterin.

Natürlich bleiben auch die Herausforderungen nicht aus. Noch hat die Freie Oberschule Finow keinen Chor, der sich aus eigenen Schülern rekrutiert. Es sind zunächst die Mitglieder der früheren Musikschulchöre, die Christine Arnold gefolgt sind. Mit wenigen Ausnahmen. „Aber ich sehe hier ein großes Potential, denn ich bin gerne Lehrerin“, sagt sie und ist eifrig am Werben für den Gesang. Besonders die Möglichkeit, den Kindern einen Weg zur Musik aufzuzeigen, sie für die Gemeinschaft zu begeistern und dabei gleichzeitig das eigene Talent zu entfalten, ist wesentlicher Teil dieser Faszination. An dieser Stelle liegt auch das verbindende Element zwischen der Musikschule und der Freien Oberschule Finow, die im Übrigen 2018 das zehnte Jahr ihres Bestehens begehen darf. „Hier gibt es die Chance, etwas Neues aufzubauen, neue Wege zu gehen“, freut sich Christine Arnold auf die Zukunft. Sie wolle den Kindern Wurzeln geben und damit gleichsam eine Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit schlagen, so wie die Musik. „Aber genauso viel lerne ich immer wieder von meinen Schülern und ich hoffe, dass ich bis zum letzten Tage meines Lebens neugierig bleibe“, wünscht sich Christine Arnold.