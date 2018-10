„Die stehenden Ovationen in Cottbus waren ergreifend“

Uwe Wuttke

Frankfurt (Oder)/Cottbus (MOZ) Jens Kaden hat auf dem jüngsten Verbandstag in Cottbus Siegfried Kirschen als Präsident des Fußball-Landesverbandes abgelöst. Uwe Wuttke sprach mit dem 53-Jährigen über die Wahl, seinen Vorgänger und über die kommenden Aufgaben.

Wie groß waren die Aufregung und die Erleichterung bei und nach der Wahl?

Ich war schon ein bisschen aufgeregt, gleichwohl natürlich auch schon seit längerem vorbereitet. Es ist trotzdem ein Ereignis gewesen, das auch einschneidend für mich war, und dies nicht schon wegen der vielen G Ehrengäste (unter anderem DFB-Präsident Reinhard Grindel und unser Ministerpräsident Dietmar Woidke), die sich angesagt hatten. Ich bin seit dem Jahr 2000 auch im Verband tätig, das war - auch wegen der Verabschiedung von Siegfried Kirschen – der emotionalste und längste Verbandstag. Ich bin noch ergriffen davon, wie es gelaufen ist. Diese Art von Zustimmung mit nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung, das ist ein großer Vertrauensbonus, den ich so nicht erwarten konnte. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich dieses gänzlich verarbeitet habe.

Hat es sie gestört, der einzige Kandidat für das Amt zu sein?

Es gab ja im Vorfeld einen weiteren Kandidaten ...

Wer war dieser Kandidat?

Das war der alte und neue Vizepräsident Fred Kreitlow, der neben meiner Kandidatur zunächst auch von der Mehrheit der Vorsitzenden der Fußballkreise vorgeschlagen worden ist. Auf Wunsch von Präsidium und Vorstand Es gab es dann ein langes Gespräch zwischen uns. Unser Ergebnis, sowie auch damit die Klärung weiterer Personalangelegenheiten führte dazu, dass das Präsidium und der Vorstand – darin eingeschlossen auch die Kreise und Ausschüsse – sich dann einstimmig auf den bekannten Kandidatenvorschlag geeinigt haben. Das Ergebnis ist ja bekannt…

Verbandspräsident und Beamter bei der Staatsanwaltschaft - ist diese Doppelbelastung überhaupt machbar?

Das Amt ist für mich und meine Dienstzeit ein Amt, das uns fordert. Ohne das Verständnis und die Unterstützung der Behördenleistung wäre das nur schwer zu vereinbaren. Hier gelten mein ganz besonderer Respekt und mein persönlicher Dank dem l Leitenden Oberstaatsanwalt Helmut Lange und dessen ständiger Vertreterin Oberstaatsanwältin Kerstin Langen.

Sie sprachen von großen Fußstapfen. Wie bewerten Sie die 28-jährige Arbeit Ihres Vorgängers Siegfried Kirschen?

Es ist eine Ehre, die Nachfolge von Siegfried Kirschen antreten zu dürfen. Selbst die größten Worte sind zu klein, um das auszudrücken, was Siegfried Kirschen geleistet hat. Die stehenden Ovationen in Cottbus waren ergreifend und für mich ein klares Zeichen des Dankes und der Anerkennung seiner Lebensleistung für den Verband.

Er hinterlässt nicht nur ein bestelltes Feld, sondern auch einen dazu gehörigen fruchtbaren Boden. Der Verband ist gut aufgestellt, organisiert und finanziell gesund. Es verdient Anerkennung und Respekt, was er für den FLB geleistet hat.

Sie sagen der Verband ist finanziell gesund, aber es gab auf dem Verbandstag auch kritische Nachfragen, warum der FLB Beiträge und ähnliches erhöhen wollte …

Seit mehr als 20 Jahren sind die Gebühren nicht erhöht worden. Andere Landesverbände haben schrittweise deutlich höherer Gebühren eingeführt, als die vier Euro, die jetzt angenommen worden sind. Wir haben früher Defizite mit Rücklagen ausgeglichen, weil wir Erhöhungen den Mitgliedern nicht zumuten wollten. Beim Verbandstag sind nun alle Erhöhungen erläutert und bis auf die Pauschale für die DFBnet-Nutzung auch beschlossen worden.

Wie sehr belastet Gebühr für das DFBnet den Verband?

Es sind über 86 000 Euro, die wir an den DFB abführen müssen. Die Einnahmen liegen hierbei bei rund 21.000 Euro, und dies auch nur dann, wenn die Ergebnismeldungen zeitgemäß erfolgt sind. Die verbleibende Differenz trägt der Verband. Seit Jahren können die Vereine das DFBnet nutzen, die das wir bislang trotzdem kostenfrei zur Verfügung stellen. Es wäre aber auch ein normaler Prozess, dass ich für etwas bezahle, wenn ich Leistungen empfange.

Neben der Gebühr für das DFBnet ist auch eine Kompetenzerhöhung für Staffelleiter abgelehnt worden. Wie bedauerlich ist das für den Verband?

Es ist nicht bedauerlich. Es hätte bedeutet, dass die Staffelleiter noch mehr Arbeit zu erledigen hätten. Das ist zunächst auch ein Ergebnis der Kreisstrukturreform wodurch sich der Spielbetrieb auch intensiviert hat. Es war der Vorschlag zweier Kreise. Alle anderen, wie auch der Spielausschuss und der Satzungsausschuss waren bereits im Vorfeld anderer Meinung.

Auch ich, der aus der Sportgerichtsbarkeit kommt und auch dem Satzungsausschuss angehörte finde es richtig, dass alles beim Alten bleibt. Staffelleiter haben ihre Aufgabe, Spiele zu organisieren. Spielwertungen sind Aufgabe der Sportgerichtsbarkeit.

Noch einmal zurück zu Siegfried Kirschen. Was wollen Sie künftig anders machen und natürlich was beibehalten?

Ich will Gutes und Bewährtes bewahren. Gleichzeitig aber Neues wagen, ganz nach dem Motto des Verbandstages „Bewegte Zeiten, Zukunft bewegen“.Kritische Fragen oder Dinge, die bisher nicht ausgesprochen worden sind, möchte ich erst einmal sammeln, sortieren, bearbeiten und diskutiere sie dann mit den L Fachleuten in den Ausschüssen und im Vorstand. Über neue Ideen habe ich bereits auch schon mit unserer Geschäftsführerin Anne Engel gesprochen.Ich möchte mich auf jeden Fall auf Augenhöhe bewegen mit meinen Mitstreitern für den Fußball. Es muss heißen: „Was wollen wir“.

Welche Brennpunkte sehen Sie, die zuerst angepackt werden müssen – im Landesverband, wie auchüberregional?

Ein ganz wichtiger Brennpunkt ist die Zunahme der Gewalt und das diskriminierende, fremdenfeindliche und extremistische Verhalten in den Stadien. Die Selbstdarstellung gewisser Personen hat dazu geführt, dass der Fußball Schaden nimmt. Nicht nur in oberen Liegen, sondern auch bei uns im Landesverband. Dies ist bereits auch schon im Kreisspielbetrieb angekommen. Hier gilt es wirklich, Maßnahmen zu entwickeln., um diesen Phänomen entgegen zu treten:Das steht auf der To-Do-Liste ganz weit oben.Die Leute sollen beim Fußball Spaß haben und keine Angst, dass sie in Auseinandersetzungen hineingeraten oder mit Feuerwerkskörpern beschossen werden.

In Brandenburg gibt es immer mehr kleine Vereine, die vor den Anforderungen des Verbandes kapitulieren. Wie wollen Sie die Ehrenamtlichen entlasten?

Der größte Aufschrei kommt nicht aus kleinen Vereinen, sondern aus der Funktionärsebene, wo die Arbeit aufgrund der Kreisgebietsreform, bei der die Fußballkreise zusammengelegt worden sind, erheblich zugenommen hat. Aber es ist ja auch für den FLB mehr Arbeit geworden, zum Beispiel durch immer neu übertragene Aufgaben vom DFB, welche dann auch umzusetzen sind. Die Geschäftsführerin und ich haben dabei auch gewisse Veränderungen in der Geschäftsstelle im Blick.Zudem ist es auch wichtig, das Ohr mehr an der Basis zu haben. Hartmut Lenski ist Vertreter der Kreise. Er filtert die Probleme, und wir werden gemeinsam nach Lösungen suchen. Das Ehrenamt soll nicht daran kranken, weil eine Überlastung gegeben ist.

Gibt es die Möglichkeit, das Hauptamt in den Kreisen auszubauen, um Entlastung zu schaffen?

Dies entscheiden letztendlich die Kreise. Im Zuge der R Strukturreform haben wir jedem Fußballkreis 25 000 Euro zukommen lassen. Wie diese genutzt werden, liegt im Ermessen der Kreise. Ansonsten stellt sich die Frage, wer soll das bezahlen - Kreise oder Verband, o oder soll der Verband den Kreisen einiges abnehmen und diese bezahlen eine Gebühr dafür?Dann haben einen Aufschrei.

Anderes Thema: Claus-Dieter Wollitz, Trainer von Drittligist Energie Cottbus, wünscht sich vom Verband und dem neuen Präsidenten „gute Entscheidungen im Sinne der Vereine“. Sehen Sie in der Zusammenarbeit mit dem FC Energie Verbesserungsmöglichkeiten?

Wir sind bereit, gemeinsam mit Energie in die Zukunft zu blicken. Ich habe schon seit Längerem entsprechende Signale gesendet. Unsere Geschäftsführerin Anne Engel hat erste Gespräche geführt, auch mit Herrn Wollitz. Nach meiner Wahl können und wollen wir Gespräche intensivieren. Durch die unerwarteten Veränderungen im Präsidium von Energie müssen wir aber erst einmal sehen, dass der Verein in ruhigeres Fahrwasser kommt. Ich drücke der Mannschaft die Daumen, dass diese Nebengeräusche sich nicht auf die Leistung auswirken.

Aktuell gibt es eine Findungskommission zur neuen Aufstiegsregelung von der Regionalliga zur 3. Liga. Die betrifft im Moment zumindest theoretisch Vereine wie Union Fürstenwalde und den SV Babelsberg. Welches Modell favorisieren Sie?

Dafür fehlen mir zurzeit einfach noch genauere Informationen, um diese Frage zu beantworten. Ich sehe dieses Problem auch nicht als primäre Aufgabe an. Ich möchte zunächst erst einmal Landesaufgaben übernehmen.

Zuletzt gab es Diskussionen um die vom Landesverband Brandenburg geforderten Flutlicht-Vorgaben in der Brandenburgliga. Wie können Sie die Vereine unterstützen?

Der Verbandsspielausschuss hat die erforderliche Lux-Zahl für die Brandenburgliga von 200 auf 150 vermindert. Das war auch notwendig, denn bis auf Victoria Seelow kamen die meisten Vereine nicht an die 200 Lux-Zahl heran und hätten keine Abendspiele durchführen können. Mit der Reduzierung ist das für weitere Vereine möglich.

Deutschland hat den Zuschlag zur EURO 2024 bekommen. Wie kann der FLB davon profitieren?

Das werde ich zu gegebener Zeit mit dem DFB-Präsidenten Reinhard Grindel besprechen. Momentan haben andere Sachen im Landesfußball Priorität.

Für welche Fußballmannschaft schlägt Ihr privates Herz?

Ich bin nicht Fan einer bestimmten Mannschaft, kann aber sagen, dass in den höheren Ligen mein Herz für die ostdeutschen Vereine schlägt. Dies auch schon deshalb, weil ich weiß wie schwer sie es aufgrund der wirtschaftlichen Lage haben. Und ich sehe auch gerne Mannschaften, die attraktive Spielanlagen zeigen, wie z.B im Vorjahr RB Leipzig.

Sie sind Gründungsmitglied des FC Strausberg. Besuchen Sie noch dessen Spiele?

Zuletzt hatte ich kaum Zeit regionalen Fußball zu sehen. Ich werde aber versuchen, dies nachzuholen, weil sich so auch Möglichkeiten ergeben, vor Ort mit der Basis zu sprechen zu können.

Wie sind sie eigentlich mit dem Fußballvirus infiziert worden?

Das kann ich gar nicht so genau sagen, meine Eltern haben keinen Sport betrieben. Vielleicht war es die Natur oder der Fußballgott (lacht).

Was waren Ihre Stärken, als sie selbst noch in Strausberg und Frankfurt (Oder) aktiv waren?

Ich selbst Mich zeichnete ein gutes Stellungsspiel aus, ich war laufstark und sehr zielgenau bei ruhenden Bällen, und zudem ein guter Flankengeber und Elfmeterschütze.

(Antwort ergänzt, da Frage verallgemeinert)