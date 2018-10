100 Jahre Ausschank am Hafen

Stopp am Hafen Kienitz: Seit 100 Jahren gibt es die Gastwirtschaft Rochlitz. Sirko und Antje Rochlitz setzen die Tradition, die urgroßvater 1918 begründete, fort. Vor allem Ausflüger und speziell Radfahrer stoppen gern. Am Gasthaus führt der beliebte Oder-Neiße-Radweg vorbei. Es gibt auch eine Pension. © Foto: Matthias Lubisch

Kienitz (MOZ) Das Restaurant „Zum Hafen“ ist nicht nur ein gastlicher Ort, sondern hat auch eine langer Geschichte. Seit genau 100 Jahren betreibt die Familie Rochlitz das Gasthaus. Das wird mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

„Die Geschichte unseres Hauses reicht sogar noch weiter zurück“, berichtet Sirko Rochlitz. Sein Urgroßvater Wilhelm hatte das Gasthaus Ende 1918 übernommen. Die Schankwirtschaft ist 1803 erstmals urkundlich erwähnt, der Anbau des Saales geht auf das Jahr 1893 zurück. Wilhelm Rochlitz führte das Haus als Dorfkneipe mit Zimmer für den Bierkutschenausspann. „Kienitz war damals Endstation“, erklärt Antje Rochlitz. „Das heißt, die Bierkutscher luden ihre Fässer ab, übernachteten und haben am nächsten Morgen die Rückfahrt angetreten.“ Das war auch noch zu Zeiten des Großvaters so. Auch er hieß Wilhelm und führte mit seiner Frau Charlotte lange das Geschäft. Nachdem das Paar, das sich einst beim Tanz kennenlernte, 1944 heiratete, musste Wilhelm in den Krieg. Eingesetzt war er in Afrika. 1945 kehrte er von dort verletzt Heim. In seinem Dorf empfing ihn ein Bild des Schreckens. Der Krieg hatte schwer getobt, kaum ein Stein war auf dem anderen geblieben. Der Gasthof war zerstört, lediglich ein Teil des Saales stand noch.

Doch Wilhelm und Charlotte Rochlitz wollten sich nicht unterkriegen lassen. Stück für Stück räumten sie die Trümmer beiseite und begannen mit dem Wiederaufbau. Ende 1945 stiegen sie ins Geschäft ein. Am 2. April 1946 übernahm Wilhelm offiziell das Gaststättengewerbe. Am 1. Mai 1946 gab es den ersten Tanzabend nach dem Krieg in der Hafengaststätte. Viel musste damals noch improvisiert werden. Doch das Gastwirts-Ehepaar wollte es schaffen. Für das Dorf, für sich selbst und für ihren Sohn Wolfgang, der am 17. Oktober 1946 das Licht der Welt erblickte.

Nach und nach kehrte die Hafenkneipe zu neuer Normalität zurück. Man begann Zimmer zu vermieten, in denen speziell Lehrer und Landarbeiter, die nach Kienitz kamen, ein Dach über dem Kopf fanden. Im Saal gab es regelmäßig Theater- und Kinovorführungen. 53 Jahre lang haben Charlotte und Wilhelm den Gasthof geführt. Der Namen Rochlitz wurde zu einer Institution, die weit über Kienitz hinaus als Synonym für das Gasthaus „Zum Hafen“ Bekanntheit erlangt hat. Hier trafen sich alle: Bauern, Fischer, Mitarbeiter des Wasserstraßenamtes, Grenzpolizisten ...

Als Wilhelm und Charlotte längst das Rentenalter erreicht hatten (Sohn Wolfgang verstarb 1988), kam die Wende. Die Marktwirtschaft verlangte in vielem ein Umdenken, neue Ideen und Geschäftsfelder. Frischen Wind brachte damals Enkelsohn Sirko ins Geschäft ein. Der heute 46-Jährige hatte zwar ursprünglich Maschinen- und Traktorenschlosser gelernt. Doch er war fest entschlossen, den Familiengasthof nicht untergehen zu lassen. Ab 1994 stieg er beim Großvater mit ein. 1998 übernahm er unter der Aufsicht der Großeltern das Geschäft.

Sirko lernte seine Antje kennen und lieben. Die Wriezenerin konnte sich als gelernte Bürokauffrau mit dem Gedanken anfreunden, in die Gastwirtschaft mit einzusteigen. 1999 übernahm Sirko offiziell das Geschäft von seinem Großvater. Der starb 2003, Oma Charlotte im Juli 2013. Sirko und Antje Rochlitz bauten den Pensionsbetrieb aus, sanierten und renovierten das Haus und den Saal, ohne dabei das ursprüngliche Flair der Hafenkneipe zu zerstören.

Schnell kommen die Wirtsleute mit den Gästen ins Plaudern, immer zu einem Spaß aufgelegt. „Wir suchen noch engagierte Mitarbeiter für die Küche und den Service“, sagt die Wirtsfrau. „Doch es ist wirklich schwer, jemanden zu finden.“ So machen sie fast alles selbst – von der Reservierung über die Zubereitung der Speisen bis hin zum Herrichten der Gästezimmer. „Doch es macht uns immer noch Spaß“, sagt Antje Rochlitz. Auch, weil sie wissen, wofür sie das alles tun. Mit Tochter Kerstin ist nämlich jemand da, der die Familientradition fortsetzen will. Zur Zeit absolviert die 18-Jährige eine Ausbildung im Schloss Reichenow. Die Zukunft der alten Kienitzer Hafenkneipe scheint gesichert.

100 Jahre „Hafenkneipe Kienitz, 13. Oktober, 15 bis 18 Uhr Tag der offenen Tür