Wasserspiel-Projekt gilt als förderfähig

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Lichtstreif am Horizont für die Befürworter eines Wasserspielplatzes in Fürstenberg: Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Oberhavel für das Leader-Förderprogramm hat den Antrag auf Zuwendungen für den Bau des Spielplatzes kürzlich befürwortet. Das bestätigte die Leiterin des Hauptamtes in der Fürstenberger Stadtverwaltung, Carola Hoheisel, während der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Mit anderen Worten: „Das Projekt ist förderfähig“, erläuterte Hoheisel.

Bauamtsleiterin Sylvia Jandt präzisierte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass das gesamte Vorhaben, am Röblinsee den Spielplatz zu errichten, mit sämtlichen Details in die Fördervoraussetzungen passt für die Region. „Das bedeutet aber wiederum nicht, dass wir automatisch auch Fördermittel bekommen“, betonte die Expertin.

Die LAG bewillige keinerlei Zuwendungen, so Jandt. Dies tue in diesem Falle das Landesamt für Umwelt und Verbraucherschutz in Neuruppin. Wobei man alles in allem von einer Zeitspanne von vier bis sechs Wochen ausgehe, bis dort die Entscheidung getroffen werden kann, nachdem die Projektunterlagen dort eingegangen sind.

Sylvia Jandt merkt an, gut möglich sei es, dass vom Landesamt bezüglich der Projektunterlagen Nachforderungen gestellt werden. „Es kann sein, dass die eine oder andere Korrektur noch vorgenommen werden muss“, betonte sie. Gleichwohl sei davon auszugehen, dass das Vorhaben in seiner gesamten Dimension keinesfalls mit dem Oranienburger Pendant, dem Wasserspielbereich im Schlosspark, vergleichbar sei. Dort seien die Kosten viel höher. Fakt sei aber, dass der Fürstenberger Projektantrag identisch sei mit dem, „was die Stadtverordneten beschlossen haben, wir haben nichts verändert“. Die förderfähigen Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 160 000 Euro.