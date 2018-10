Mit der Kutsche auf Tour durchs Land

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Es ist Tradition im Löwenberger Land, dass die Pferdefreunde nach dem Abschluss der Ernte zu einer gemeinsamen Tour aufbrechen. Erster Sammelpunkt für die Gespanne, darunter Karl-Heinz Wacker aus Grüneberg, Tobias Pfitzmann aus Linde, Frank Winkler aus Neulöwenberg sowie Heike und Michael Still aus Häsen, war am Mittwoch das Grüneberger Kirchengelände. Von dort ging es nach der Begrüßung und einer Stärkung weiter nach Pappelhof und Liebenberg, um weitere Gespanne abzuholen. Insgesamt zehn Wagen machten sich dann auf den Weg Richtung Storkow, wo die Teilnehmer ihr Nachtlager bestellt hatten. Auf Wegen, die für die Tiere geeignet sind, wurde das Ziel angesteuert. Es sei einfach schön, die Natur am Wagen vorbeiziehen zu sehen und das Schauspiel genießen zu können, so die einhellige Meinung der Teilnehmer. Die Rast wurde natürlich auch genutzt, um über Pferdezucht und Landwirtschaft zu fachsimpeln.(veb)