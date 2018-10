Zeit für das königliche Spiel

Matthias Wagner

Eberswalde „Die Barnimer Schachfreunde Eberswalde bereiten sich auf verschiedene Turnierspiele vor und baten mich um Unterstützung. Dem komme ich gerne nach“, sagt Optikermeister Dietmar Ortel. Und da ihm regionale Aktivitäten stets am Herzen liegen, zögerte der engagierte Eberswalder Unternehmer nicht lange und orderte kurzerhand acht Schachuhren im Gesamtwert von 500 Euro. Nun durften Schützlinge von Schachübungsleiterin Mandy Barna die Sachspende in den Geschäftsräumen von Optic Ortel im Altstadtcarrée entgegennehmen. Mit dabei das junge Talent Clark (8), Jannis Schulz (16) und Tobias Goldenbaum.

„Das ist für mich ein sehr emotionaler Moment“, sagte Dietmar Ortel sichtlich bewegt. Auch er habe in seiner Kindheit in der Heimatstadt Halle das Schachspiel erlernt und unter anderem Spiele in der Stadtbezirksliga bestritten, so der Meister.„Möge die Zeit auf eurer Seite sein und es gut mit euch meinen“, wünschte er den Aktiven.

Erst seit Kurzem ist unter dem Dach des Sportvereins Stahl Finow wieder eine Schachgruppe ins Leben gerufen worden. Die Initiative ging von Mandy Barna aus. Der frühere Name „Barnimer Schachfreunde“ wurde beibehalten und lediglich durch den Zusatz „im SV Stahl Finow“, ergänzt. Spätestens seit dem der junge Norweger Magnus Carlsen im Jahre 2013 mit nur 13 Jahren Schachweltmeister wurde und bis heute ist, habe die Sportart einen gehörigen Aufschwung erlebt, wie Mandy Barna zu berichten weiß. Die Eberswalder Schachgruppe hat zurzeit 26 Mitglieder. Neben den Kindern und Jugendlichen sind auch wieder Erwachsene mit einer eigenen Mannschaft dabei. Mit einem Durchschnittsalter von 14 Jahren sind die Eberswalder in der Regionalliga Ost mit Abstand das jüngste Team.