Die Wartezeit in der Zulassungsstelle ist jetzt kürzer

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Reformen in der Kfz-Zulassungsstelle zeigen nach Einschätzung der Kreisverwaltung Wirkung. Nach Auskunft von Verkehrsdezernent Matthias Rink (CDU) habe die durchschnittliche Wartezeit in der Behörde im September bei 30 Minuten gelegen. In den Monaten zuvor hätten Bürger dort im Schnitt anderthalb Stunden lang im Wartesaal gesessen. „Natürlich handelt es sich hierbei um Durchschnittswerte und zum Monats- und Quartalsende haben wir einen deutlichen Anstieg des Besucheraufkommens bemerkt. Ein guter Anfang ist aber gemacht“, sagte der Dezernent am Freitag. Ingesamt seien im August und September 11 000 Bürgeranliegen in der Zulassungsstelle bearbeitet worden.

Rink hatte zum 1. August Öffnungszeiten und Abläufe in der Behörde geändert sowie mehr Sachbearbeiter eingesetzt. So ist die Zulassungsstelle an drei Tagen in der Woche schon 7.30 Uhr und an zwei Tagen bis 18 Uhr geöffnet. Damit soll den Bedürfnissen von Berufstätigen entgegengekommen werden.

Autohändler, Zulassungsdienste und Versicherungsvertreter, die sich lange über das Prozedere in der Behörde beklagt haben, haben nun einen eigenen Warteraum und können ihre Anträge innerhalb der ersten zwei Stunden der Öffnungszeit abgegeben. Sobald ihre Anträge bearbeitet wurden, werden sie telefonisch oder E-Mail informiert. „Dies ist noch am Tag der Abgabe der Fall. Ausnahmen werden zuvor abgesprochen“, so Rink. Bislang funktioniere das Vorgehen problemlos.

Deutlich ausgeweitet wurde die Terminreservierung über das Internet. Im August wurden 960, im September 820 Termine online angeboten. Zuvor waren es zwischen 500 und 550 im Monat. Die Wartezeiten wurden deutlich verkürzt. Auf www.oberhavel.de waren am Freitag noch mehr als 50 Termine für kommende Woche verfügbar. Rink bat darum, Termine, die nicht wahrgenommen werden, kurzfristig abzusagen.