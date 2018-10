Dealer vor der Schule geschnappt

RA

Neuruppin Die Polizei hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Dealer ertappt. Bei einer Kontrolle im Bereich von Neuruppiner Schulen trafen die Beamten vor einer Einrichtung eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 13 bis 19 Jahren. Im Rucksack eines 19-Jährigen fanden die Polizisten dabei mehrere szenetypische Cliptütchen sowie eine in Alufolie eingewickelt Substanz, die Ähnlichkeit zu Betäubungsmitteln aufweist. In seiner Jacke fanden sich zudem Cannabis-Blüten im Wert von 150 Euro und eine Feinwage. Diese sowie die Drogen wurden sichergestellt. Nun untersuchen Kriminaltechniker die Substanzen auf ihren Wirkstoffgehalt.