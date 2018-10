SPD-Fraktionschefs im Osten wollen Wettbewerb um Personal begrenzen

dpa

Potsdam (dpa) Die SPD-Fraktionschefs aus Ostdeutschland wollen die Abwerbung von Personal im öffentlichen Dienst unter den Bundesländern stärker eindämmen. „Ein fortwährender Wettbewerb um Lehrkräfte, Polizisten oder Erzieherinnen dient niemandem“, heißt es in einem Beschluss der Fraktionsspitzen aus den fünf neuen Ländern und Berlin, der am Freitag bei der ersten derartigen Sitzung in Potsdam verabschiedet wurde. Die Befürchtung ist, dass reichere Bundesländer wie Bayern künftig mit höheren Gehältern das knapper werdende Personal aus ärmeren Bundesländern abwerben könnten.

Um den Wettbewerbsdruck zu mindern, sollen strategische Leitlinien entwickelt werden, sagte Brandenburgs SPD-Fraktionschef Mike Bischoff. „Um die Innovationskraft der ostdeutschen Bundesländer zu nutzen und gleichwertige Lebensverhältnisse zu fördern, halten wir eine Angleichung von Standards bei der Besoldung in Kernbereichen des öffentlichen Dienstes für sinnvoll“, heißt es in der Erklärung. Wichtig sei auch, dass alle ostdeutschen Bundesländer genügend Nachwuchskräfte ausbildeten, sagte Bischoff.

Auch innerhalb der SPD drängen die Ost-Fraktionschefs auf eine angemessene Berücksichtigung des Ostens. So pochen sie darauf, dass die Bundes-SPD bei ihrer Liste für die Europawahl im Mai 2019 auf den ersten 16 Plätzen jeweils einen Vertreter aus jedem Bundesland aufstellt. Dann hätten auch ostdeutsche Kandidaten gute Aussichten auf einen Platz im Europaparlament. Größere SPD-Landesverbände wie etwa Nordrhein-Westfalen könnten aber argumentieren, dass sie wegen ihrer Größe mehr Kandidaten auf vorderen Plätze nominieren dürfen.

Kein Tagesordnungspunkt der Konferenz war der Zustand der SPD im Osten. Der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh sagte bei einer Pressekonferenz, der Zustand der SPD im Osten sei schlecht, insgesamt gebe die SPD einen traurigen Anblick ab. Dies beunruhige ihn, sei aber auch ein Argument, die Hände nicht in den Schoß zu legen. Derzeit ist die SPD im Osten an allen sechs Landesregierungen beteiligt. Der Fraktionschef in Mecklenburg-Vorpommern, Thomas Krüger, sagte, es träten derzeit auch viele Menschen in die SPD ein und wollten sich engagieren.

Die Konferenz war erstmals einberufen worden - nach dem Vorbild der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz, die regelmäßig tagt. Die nächste Sitzung soll im Frühjahr in Thüringen stattfinden.