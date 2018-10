Nach Vorjahres-Herbststürmen: Wald wird weiter aufgeräumt

dpa

Potsdam (dpa) Die Verwüstungen des Herbststurmes Xavier im vergangenen Oktober, bei dem in Brandenburg vier Menschen ums Leben kamen, sind immer noch nicht komplett beseitigt. Die Aufarbeitung des Holzes war nach Angaben des Forstministeriums zum Teil schwierig.

Zudem hätten nach Xavier auch Herbststurm Herwart und dann zu Jahresanfang Sturm Friederike die Wälder noch einmal stark in Mitleidenschaft gezogen, sagte Carsten Leßner, Referatsleiter Wald und Forstwirtschaft im Forstministerium. Die Schäden summierten sich insgesamt auf rund 40 Millionen Euro für Aufräumarbeiten und Wiederaufforstungen.

Waldflächen waren wegen der vielen umgestürzten Bäume zeitweise kaum betretbar. Kronen waren abgebrochen, dicke Äste wie Blätter herabgefallen. In den Forsten mussten Wege frei geräumt werden, damit Spaziergänger ungehindert unterwegs sein konnten.

Die Naturereignisse hätten etwa 1,4 Millionen Festmeter Holz geschädigt, rund ein Drittel des Jahreseinschlages im Land, sagte Leßner. In normalen Jahren werden von den etwa 1,1 Millionen Hektar Wald in Brandenburg etwa 4,5 Millionen Festmeter geschlagen. Die Stürme hatten besonders in den Landkreisen Prignitz, Havelland, Potsdam-Mittelmark und Elbe-Elster gewütet.

Je länger das Holz im Wald liege, desto schlechter werde es und desto schwieriger sei es, die Bäume zu verwerten, sagte Leßner. „Nicht alle können aufgearbeitet werden“, sagte er. Wo das nicht wirtschaftlich sei, blieben die Bäume als Totholz liegen.

Damit finden nun Waldschädlinge wie der Borkenkäfer hervorragende Brutplätze. Von einer explosionsartigen Vermehrung wie in Thüringen oder Sachsen könne aber nicht gesprochen werden, sagte Kati Hielscher, verantwortlich für Waldschädlinge im Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde. Förster würden derzeit aufnehmen, wo es einen Befall mit Borkenkäfern gebe. Betroffenes Holz müsse aus den Wäldern geschafft werden, um die weitere Ausbreitung zu verhindern.

Üblicherweise liefen um diese Jahreszeit die ersten Herbstpflanzungen an, sagte Leßner. Nach dem heißen Sommer mit wenig Regen und langer Trockenheit sei das aber schwierig. Vielerorts seien die Bedingungen zum Anwachsen der jungen Setzlinge zu schlecht - sie würden schnell vertrocknen.

Nach Angaben des Forstministeriums fließen pro Jahr 5 Millionen Euro in den Landeswald und 7 Millionen Euro in Privat- und Kommunalwald für den notwendigen Waldumbau. Ziel dabei ist es, neben der bislang dominierenden Kiefer - die etwa 70 Prozent des Bestandes ausmacht - nach und nach Laubbäume zu setzen.